Los chinos, el tiempo y los dados

La realidad se empeñó en contrariar a los embajadores de la seda: los nuevos príncipes no encajaban en ninguno de los patrones preconcebidos. Ya tenían un color, pero no lograban definir el cuerpo; marchaban todo el tiempo, pero no se sabía hacia dónde; no publicaban mucho, pero hablaban sin parar; no perseguían gorriones pero fusilaban a dos manos.

El protocolo también fue un desastre, por maestro de ceremonias tuvieron al ministro de defensa, el tipo más raro de la isla, que resultó ser el supuesto “chino” del gobierno. El apodo no respondía a sus ancestros sino a alguna condición pilosa que no lograron desentrañar ni sus traductores ni los recién estrenados espías.

El ministro los paseó por los lugares gloriosos, pero en vez de una Gran Muralla les mostró un pantano de aguas negras y mosquitos insaciables; entre mangles y sobre unas frágiles tablas les narró un épico desembarco, aquellos fangos pestilentes marcaban el inicio de un gran futuro para el país.

La cosa arrancó mal y así terminó, se la pusieron en China al funcionario chino. Su informe debió ser contundente, porque los rusos finalmente ganaron la plaza: Los “tovarich” tampoco lograron entender el desorden, pero no perdieron tiempo con lo confuso de un chino que no lo es. Con estos aliados locos no valía el arte de la guerra ni la milenaria paciencia asiática

Para la segunda parte tuvieron que pasar más de treinta años. Ahora el funcionario viaja desde Beijing, que no es lo mismo, pero es igual, Mao era solo una foto gigantesca en Tiananmen para recordarnos que los tanques también pueden entrar en la Ciudad Sagrada.

Los cubanos saben que China no es como antes; ya no lloran de emoción con las banderas rojas, pero igual hay esperanza: quizás necesiten compañía en este mundo globalizado, a lo mejor una nueva colonia para la nueva potencia que ya viene con su modelo para armar.

El aliado con que cuentan los nuevos embajadores de la seda en la isla sigue siendo el mismo chino falso de antaño, aunque descubren que los barbudos de otra época han engordado, están más calmados y prometen un mercado emergente.

El protocolo vuelve a ser un desastre, cuajado de imprudencias, ausencias, insistencias e indecencias. Los presuntos aliados lo quieren todo sin pagar nada, ofrecen diplomas a cambio de créditos, enumeran ventajas que parecen sanciones y el mercado prometido parece que más un campo bombardeado con saña.

Esta vez no los llevaron al pantano glorioso por donde comenzó el naufragio, pero a alguien se le ocurrió sumergirlos en un cabaré habanero, el Salón Rojo del Hotel Capri. La estrella del show anunció la presencia de la delegación de alto nivel en el lugar y su decisión de improvisar, a capella, un tema musical en honor de los “hermanos asiáticos”.

El traductor, sin previo aviso, detiene su faena, mientras en un delirio general todo el cabaré grita y ríe; el funcionario chino trata de entender qué pasa, pero su intérprete permanece serio, sudando y perturbado.

Por su parte, la diva cubana en el escenario, Juana Bacallao, arrastra sus pies por la pista en lo que ella cree que es un caminar chino, con una mano mal arregla su peluca, y su estridente voz repite la primera estrofa del tema que interpreta en homenaje a los visitantes:

—“Un chino cayó en un pozo, las tripas se hicieron agua…”

¿Un mal comienzo para una segunda parte? ¿Fatalismo geográfico para el modelo chino?

No importa si se trata de quince minutos o treinta años, siempre aparece el sombrero de Tzara advirtiendo que el tiempo es un niño en medio de la tragedia, el niño de Azorín que lanza sus dados, un Dadá tropical que se repite hasta el infinito.