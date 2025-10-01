miércoles 1  de  octubre 2025
Los veinte puntos de Trump para Gaza que les cambia el paso

Gaza será transformada en una zona libre de terrorismo, garantizando que no suponga una amenaza para sus vecinos

Trump ha vuelto a dar jaque mate; no hay duda de que su principal arma es la estrategia, y por eso lo tienen atravesado. Hago referencia al rechazo que ciertos sectores antisemitas muestran hacia cualquier propuesta que desafíe sus narrativas. El presidente Donald Trump detalló su plan a continuación, Benjamín Netanyahu lo firmó, y el resto debió aprobarlo. Sí, resulta incómodo porque plantea soluciones integrales y realistas para el futuro de Gaza. Supuestamente Hamás aceptó después de tomarse su tiempo de estudio, pero saben que es eso o la desaparición forzada.

La frase "les cambia el paso" señala que esas propuestas equilibradas, que buscan tanto la seguridad de Israel como la dignidad del pueblo gazatí, contradicen los argumentos extremos y las visiones simplistas. El tono sarcástico enfatiza lo disruptivo que resulta un plan con estas características para quienes se aferran a posiciones rígidas.

Aquí los veinte puntos resumidos:

  • Desradicalización y seguridad: Gaza será transformada en una zona libre de terrorismo, garantizando que no suponga una amenaza para sus vecinos.
  • Reconstrucción para la población: El objetivo principal es la reurbanización de Gaza para mejorar la vida de quienes allí residen.
  • Cese inmediato de hostilidades: Si ambas partes aceptan, la guerra terminaría de forma inmediata; Israel se retiraría a una línea acordada y todas las operaciones militares quedarían suspendidas hasta la retirada total.
  • Devolución de rehenes en 72 horas: Todos los rehenes, vivos o fallecidos, serán liberados en un plazo de tres días tras el acuerdo.
  • Intercambio de prisioneros: Israel liberará a 250 personas condenadas a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023, incluyendo mujeres y menores; también habrá intercambio de restos humanos.
  • Amnistía y salida segura para miembros de Hamás: Quienes renuncien a la violencia podrán recibir amnistía o abandonar Gaza de forma segura.
  • Ayuda más humanitaria inmediata: Se enviará ayuda para rehabilitar infraestructura, hospitales, panaderías y servicios básicos, según lo estipulado en el acuerdo del 19 de enero de 2025.
  • Distribución imparcial de ayuda: La asistencia será canalizada por la ONU y entidades independientes, sin interferencia de las partes en conflicto.
  • Gobierno de transición tecnocrático: Durante el proceso de reconstrucción, Gaza estará bajo la gestión de un comité palestino apolítico, supervisado internacionalmente y dirigido por una “Junta de Paz” encabezada por Trump, hasta que la Autoridad Palestina esté lista para asumir el control de forma segura.
  • Desarrollo económico: Se convocará a un panel de expertos para diseñar propuestas de inversión y desarrollo, con el fin de generar crecimiento, empleo y esperanza a largo plazo.
  • Zona económica especial: Se establecerán tarifas preferenciales y condiciones de acceso para países que colaboren en la recuperación.
  • Libertad de movimiento: Nadie será forzado a abandonar Gaza; quienes deseen marcharse o regresar, podrán hacerlo libremente, incentivando la permanencia y reconstrucción.
  • Exclusión de Hamás del gobierno: Hamás y otras facciones no podrán participar directa ni indirectamente en el gobierno. Toda infraestructura militar será eliminada bajo supervisión internacional, con programas de desarme y reintegración.
  • Compromiso con la prosperidad y convivencia: Nueva Gaza se orientará hacia una economía sólida y la coexistencia pacífica con los países vecinos.
  • Garantías regionales: Socios de la región asegurarán el cumplimiento de los acuerdos y que Gaza no represente un peligro para sus vecinos.
  • Fuerza Internacional de Estabilización (FIS): EEUU, junto con socios árabes e internacionales, desplegará una fuerza temporal que capacitará y apoyará a las fuerzas policiales palestinas. Se consultará a Egipto y Jordania y se evitará el ingreso de armas, facilitando el flujo de bienes para la reconstrucción.
  • No ocupación israelí: Israel no ocupará ni anexará Gaza; la retirada será progresiva y vinculada a la desmilitarización y seguridad, conservando solo un perímetro hasta que se garantice la estabilidad.
  • Implementación parcial ante rechazo: Si Hamás rechaza el plan, las medidas se aplicarán en zonas libres de terrorismo bajo control de Israel y las fuerzas palestinas de seguridad.
  • Diálogo interreligioso: Se promoverán procesos de tolerancia y convivencia para modificar narrativas y mentalidades, destacando beneficios tangibles de la paz.
  • Autodeterminación palestina: Si la reurbanización y las reformas se cumplen, se abriría el camino a la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, reconocida como aspiración legítima. EEUU facilitará el diálogo para un futuro político basado en la coexistencia y la prosperidad.

Entretanto ya Emmanuel Macrón cambió de palo p’a rumba sabiendo que el negocio que él suponía que caería en su saco se le ha escapado de las manos: la recuperación de Gaza, como mismo pretende con la del puerto de Beyruth de cuya explosión todavía desconocemos el origen real.

En cuanto a Pedro Sánchez y compañía, además de tragar, ha vuelto a aferrarse a Ucrania, para que lo de la corruptela familiar y de gobierno le permita seguir adelante instaurando y afianzando su dictadura islamocomunista.

Mi problema en este plan sigue siendo la ONU y su probada ineptitud, además de que se ha mencionado a Tony Blair como vector de paz, otro bueno para nada al que nadie soporta.

