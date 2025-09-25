¿Qué se sabe del nuevo plan de paz de Trump sobre Gaza presentado a líderes árabes?

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC el 22 de septiembre de 2025.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump presentó esta semana un nuevo plan de paz para Gaza ante los dirigentes de países árabes y musulmanes durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La iniciativa, expuesta a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán, debería responder, según Washington, a las preocupaciones de Israel y de los países de todo Medio Oriente.

La guerra en Gaza inició tras el ataque terrorista de Hamás a territorio hebreo, donde asesinó a más de 1.200 personas y secuestró a más de 251. 47 rehenes permanecen en poder de los milicianos islamistas que son utilizados como moneda de cambio.

Pero tras casi dos años de una guerra devastadora en la Franja de Gaza, en la que los terroristas se han negado hasta ahora a entregar los rehenes a Israel, ¿qué se sabe del último plan de Trump?

¿Cómo poner fin a la guerra?

Una fuente diplomática con conocimiento de la reunión dijo que el plan contempla un cese el fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes cautivos por Hamás en territorio palestino, el retiro de las tropas israelíes y la entrada de ayuda humanitaria.

Según esta fuente, los dirigentes árabes y musulmanes acogieron favorablemente el plan, pero pidieron en la reunión que se ponga fin a las operaciones israelíes en Gaza y a cualquier intento de ocupar el territorio.

El enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, declaró el miércoles que Estados Unidos presentó un "plan de 21 puntos para la paz en Medio Oriente y Gaza".

"Creo que responde a las preocupaciones de Israel, así como a las de todos los vecinos de la región", dijo durante una reunión paralela a la Asamblea General.

Según señaló un funcionario de la Casa Blanca, Trump quiere "poner fin rápidamente" al conflicto.

¿Qué pasaría con Hamás?

La fuente diplomática, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que el plan estadounidense propone una nueva iniciativa de gobernanza para Gaza que excluye a Hamás.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, que estalló tras el ataque de Hamás en el sur de Israel en octubre de 2023, Israel ha prometido eliminar al movimiento islamista palestino que, según estima, no puede tener ningún papel futuro en el gobierno del territorio.

Los líderes árabes y musulmanes también expresaron en la reunión su oposición a cualquier medida que obstaculice la reforma de la Autoridad Palestina o que le impida gobernar tanto Gaza como Cisjordania, ocupada por Israel, añadió la fuente.

Según el portal de noticias Axios, el plan de Trump incluye un papel para la Autoridad Palestina, la creación de una fuerza de seguridad compuesta por palestinos y tropas de países árabes y musulmanes, y financiación de Estados regionales para apoyar la reconstrucción y la nueva administración en Gaza.

El medio también señaló que las propuestas estadounidenses son variaciones de ideas discutidas en los últimos seis meses, actualizadas a partir de planes anteriores del yerno de Trump, Jared Kushner, y del exprimer ministro británico Tony Blair.

Garantías sobre la anexión

Los dirigentes árabes y musulmanes exigieron garantías contra la anexión de partes de Cisjordania (ocupada por Israel desde 1967) o cualquier medida que altere el estatus legal e histórico de los lugares sagrados de Jerusalén, según la fuente diplomática.

También pidieron garantías contra el desplazamiento de los gazatíes, contra cualquier obstáculo a su regreso y cualquier intento de ocupar Gaza.

Según Axios, Trump aseguró a los dirigentes de Medio Oriente y otros países musulmanes que no permitiría a Israel anexar partes de Cisjordania.

Trump provocó indignación en el mundo árabe —y entusiasmo en Israel— en febrero al plantear la idea de convertir Gaza en "la Riviera de Medio Oriente", reubicando a los palestinos y colocando el territorio bajo control estadounidense.

¿Qué dicen EEUU y sus aliados?

Estados Unidos está "esperanzado, y podría decir incluso confiado, en que en los próximos días podremos anunciar algún tipo de avance", dijo Witkoff el miércoles.

Los dirigentes de los países árabes y musulmanes presentes en la reunión del martes indicaron en un comunicado conjunto que "reiteraron su compromiso de cooperar con el presidente Trump y subrayaron la importancia de su liderazgo para poner fin a la guerra".

Axios citó a funcionarios árabes diciendo que los participantes salieron del encuentro "muy optimistas". "Por primera vez sentimos que había un plan serio sobre la mesa", dijeron.

FUENTE: Con informaciòn de AFP