domingo 21  de  septiembre 2025
MONARQUÍA

Felipe VI y Letizia culminan viaje a Egipto con visita al Valle de los Reyes

Los monarcas se desplazaron al Valle de los Reyes donde visitaron la tumba de Ramsés V y VI, situada justo detrás de la de Tutankamón, y la tumba de Seti I

La princesa Leonor, el rey de España Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Sofía saludan mientras asisten al relevo de la Guardia Real durante las conmemoraciones del décimo aniversario de la proclamación del Rey de España en el balcón del Palacio de Oriente o Palacio Real de Madrid el 19 de junio de 2024.

La princesa Leonor, el rey de España Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Sofía saludan mientras asisten al relevo de la Guardia Real durante las conmemoraciones del décimo aniversario de la proclamación del Rey de España en el balcón del Palacio de Oriente o Palacio Real de Madrid el 19 de junio de 2024.

AFP/Juan Medina/Vía Pool

MADRID.- Los reyes Felipe VI y Letizia completaron en el Valle de los Reyes el primer viaje de Estado a Egipto, una visita que, además de seguir afianzando la relación bilateral, permitió al monarca enviar un mensaje respecto al conflicto en Gaza y también respaldar al sector turístico del país, fundamental para la economía castigada por la situación regional.

Tras una primera parte más política e institucional en El Cairo, con encuentros con el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, y otros altos cargos del país, y la inauguración de un foro económico, la segunda etapa, en Luxor, tuvo un carácter más cultural.

Lee además
La princesa Leonor, durante el recibimiento del título de Alcaldesa Honoraria de Oviedo, en la plaza de la constitución del Ayuntamiento de Oviedo, el 24 de octubre de 2024, en Oviedo, Asturias (España). 
REALEZA

Leonor debuta con el título de princesa de Viana en visita a Navarra
La cinta fue dirigida por Maria Clara Escobar y Marcelo Gomes.
SÉPTIMO ARTE

"Dolores", la película brasileña que busca conquistar San Sebastián

Recorridos

Los reyes, acompañados por el ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, Sherif Fathi, inauguraron el jueves 18 de septiembre por la noche la iluminación nocturna del Templo de Hatshepsut, obra de un consorcio de empresas españolas, como parte de un gran proyecto para el acondicionamiento y mejora de los sitios arqueológicos en Luxor.

El proyecto está capitaneado por Tragsa e ISDEFE y ha permitido ampliar el horario de apertura de los templos de Luxor, facilitando las visitas nocturnas, además de contribuir a mejorar la seguridad de estos emplazamientos turísticos.

El viernes 19, continuaron la agenda con una visita al Museo de Luxor, donde de la mano de los arqueólogos españoles Myriam Seco y José Manuel Galán han podido observar algunas de las piezas arqueológicas halladas durante las excavaciones realizadas por misiones arqueológicas españolas.

Desde aquí, Felipe y Letizia se desplazaron al Valle de los Reyes donde visitaron dos de las tumbas funerarias que forman parte del proyecto de acondicionamiento y mejora de sitios arqueológicos.

La primera de ellas ha sido la de Ramsés V y VI, situada justo detrás de la de Tutankamón, y cuyos escombros resultado de la excavación sepultaron la entrada a la segunda de su saqueo durante siglos. La segunda ha sido la de Seti I, una de las más largas, profundas y bellamente decoradas del Valle de los Reyes.

Para terminar, Felipe VI y Letizia visitaron dos de las catorce misiones arqueológicas españolas que se llevan a cabo en Egipto, la mayoría de ellas en Luxor. La colaboración en esta materia entre los dos gobiernos se remonta a 1966 y actualmente hay más de 2.000 personas trabajando en estas misiones.

Los reyes se han visto muy interesados en las explicaciones e incluso al rey tomando varias fotos con su móvil de los monumentos y las piezas arqueológicas que les han mostrado.

Ya antes de su visita a Luxor, los reyes tuvieron ocasión el martes por la noche de visitar las pirámides de Guiza junto al presidente egipcio y la primera dama, en cuya iluminación también han participado empresas españolas.

Estas visitas ponen de manifiesto la cooperación existente entre los dos países en el plano turístico y cultural. De hecho, el rey se refirió al proyecto de protección de sitios arqueológicos y defendió que: "existen claras oportunidades para impulsar proyectos conjuntos en ámbitos como la gestión del patrimonio, el turismo cultural y de salud" o "las infraestructuras turísticas".

Sobre Gaza

En el plano político, Felipe VI mencionó tanto en su encuentro con españoles que viven en Egipto el martes como en el almuerzo organizado por Al Sisi el miércoles, la situación en Gaza. Así, sostuvo que la convivencia pacífica y la reconciliación en Oriente Próximo no deberían ser una "utopía" sino algo realizable pese al "brutal ataque" de Hamás contra Israel y la "total devastación de Gaza" que ha provocado la respuesta israelí.

Asimismo, defendió la necesidad de "un Estado palestino viable" que pueda convivir en paz con Israel y del que forme parte Gaza, donde denunció "el brutal sufrimiento" al que se enfrentan los palestinos, al tiempo que apeló a "no desfallecer en el empeño" de lograr este objetivo.

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

Camilo confiesa que tiene cuadros hechos con sangre de sus hijas

Muere la actriz mexicana Ariadnalí de la Peña

Harry Styles corre el Maratón de Berlín y mejora su marca personal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
ESCÁNDALO

Claudia Sheinbaum en jaque mate por un caso que apunta a los carteles de droga de México

Imagen del Centro Nacional de Huracanes monitoreando la Tormenta Tropical Gabrielle en el Atlántico subtropical central. Fecha: 21 de septiembre 2025.
ALERTA

Tormenta Gabrielle gana fuerza y se perfila como huracán en el Atlántico

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicò fotografías de los primeros deportados.
Deportaciones

Trump da ultimátum a Maduro para que reciba a sus presos y advierte de consecuencias "incalculables" si no acepta

Taylor Fritz del Equipo Mundial, el extenista Roger Federer, el jugador de la NBA Steph Curry de los Golden State Warriors y Carlos Alcaraz del Equipo Europeo posan antes de un partido individual durante el segundo día de la Laver Cup 2025 en el Chase Center el 20 de septiembre de 2025 en San Francisco, California. 
Tenis

Alcaraz cae derrotado en la Laver Cup

Terroristas de Hamás.
Política

Canadá, Reino Unido y Australia reconocen al Estado palestino; Israel afirma que es "recompensa al terrorismo"

Te puede interesar

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Por DANIEL CASTROPÉ
Decenas de miles de personas se reunieron para rendir homenaje al activista conservador Charlie Kirk en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025.
EEUU

Trump encabeza homenaje en memoria del líder conservador Charlie Kirk ante miles de seguidores

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
Guerra tecnológica

La saga de Tiktok, el posible "final" de otro capítulo expansionista de China

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Mano de obra extranjera

EEUU aclara que tarifa de $100.000 para emisión de visa H1-B aplica solo a nuevas solicitudes

Vista frontal del Capitolio en Washington.
EEUU

Congresistas advierten de sanciones a países que reconozcan al Estado palestino: "Es un peligroso precedente"