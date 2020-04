Me robaron el fútbol

Las cadenas de Tele nos programan partidos de antaño y según los gustos y países se seleccionan los cotejos. Estados Unidos es distinto… aquí convivimos múltiples etnias y 25 de ellas hablamos español, pero el gran volumen censado de hispanos que llegará ahora cerca de los 65 millones es de origen mexicano. Conclusión la “Programación del Pretérito” con que nos alimentan la desazón del presente por lógicas razones de mercadeo es dirigida a la población mexicana.

Ya me sé de memoria la Copa América Centenario, La Copa Oro en su última versión y los partidos amistosos de México. Cambio de canal y me repiten la Champions, ahora con relato en Inglés por razones de derechos de lenguaje y si salto a la otra cadena, para mí la más poderosa e importante, me repiten "notables amistosos” de la International Champions Cup.

Conclusión: El COVID-19 golea al fútbol. Todo por estos días es historia, memorabilia y recuerdos. Desde Twitter nos bombardean con preguntas de otras épocas, con goles de otras décadas, con jugadas de entonces y con fotografías en sepia. El coronavirus parece que nos puso en "Modo Recuerdos".

ESCUCHA los mejores shows de deportes en UNANIMO Deportes Radio. DALE CLICK AQUÍ

Todo en el mundo se ralentizó y hasta las otrora veloces páginas de entregas a domicilio se tardan eternidades por los protocolos sanitarios. Ordenar libros para ganarle al tiempo en el aprendizaje parecía buena formula. Mentira… Un mes tardó en llegarme el primer pedido de libros que hice el pasado 2 de Marzo. No protesto, lo entiendo, pero igual lo cuento para que nos demos cuenta del nuevo mundo que vivimos.

Extraño el fútbol en vivo, extraño los deportes en vivo. Sueño con volver a ver estadios llenos, abrazos de hinchas y caras delirantes en las tribunas, sueño el mundo que conocía, las bufandas de colores, los escudos de los equipos, la fecha del partido y el olor de multitudes.

Nos hablan de un regreso metódico y con protocolos exigentes y así debe ser. La salud universal esta primero. Debemos priorizar el cuidarnos para que la enorme rueda de la economía normal y deportiva vuelva y ruede y después corra y recupere lo que este freno loco de la naturaleza le ha quitado.

Nunca estuvimos reparados para esto que hoy vivimos y no es una frase para politizar el asunto. Es verdad, jamás nos imaginamos que un enemigo diminuto, solo visible en el microscopio, nos fuera a confinar de esta manera, nos doblegara, nos enfermara y nos matara sin piedad, robándonos la libertad preciada del movimiento y la autonomía de voluntad que se nota vencida aunque luchando frente al miedo. Un enemigo que no vemos, pero que intenta llegar a todos, a robarnos algo. Por ahora, a mí, me robó El Fútbol.

Click aquí para acceder a más contenidos de UNANIMO Deportes