lunes 22  de  junio 2026
OPINIÓN

Meditación especial para hoy: El Sonido de la Patria

Entre las notas del Himno y el estruendo de los cacerolazos

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

DLA
Por Pbro Juan Lázaro Vélez González

“He visto la opresión de mi pueblo,he oído su clamor y conozco sus sufrimientos.”(Éxodo 3,7)

El Himno Nacional nació en medio de una lucha por la libertad. Los cacerolazos nacen en medio de una lucha por la dignidad y la integridad de los Derechos Fundamentales. Entre ambos existe un mismo hilo conductor: la determinación de un pueblo que se resiste a aceptar la opresión como destino final.

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Si Perucho Figueredo puso música al anhelo de independencia,las ollas vacías ponen hoy ritmo al hambre,al cansancio,a la frustración y también a la esperanza de quienes siguen soñando con una Cuba libre.

Mientras el Himno proclama lo que fuimos llamados a ser como nación, los cacerolazos denuncian lo lejos que aún estamos de alcanzar ese ideal…

Son el eco de hogares donde falta la comida, de jóvenes que no encuentran futuro, de ancianos que sobreviven entre carencias y de familias divididas por el exilio. Hoy, más de siglo y medio después,aquellas notas siguen interrogando la conciencia nacional.

Sin embargo, el sonido de las ollas no es únicamente el ruido de la necesidad. Es también el lenguaje de la resistencia cívica. Es la voz de quienes, aun cansados, se niegan a renunciar a la esperanza. Es la prueba de que el espíritu de libertad sigue vivo bajo las cenizas del desencanto.

El verdadero sonido de la patria no es el de la propaganda ni el de los discursos oficiales.El verdadero sonido de la patria es el de un pueblo que conserva la esperanza cuando todo parece perdido, que sigue levantándose cuando es derribado y que continúa reclamando pacíficamente su derecho a ser libre.

Quisiera terminar la meditación de hoy con este pensamiento de Martin Luther King Jr. Con la intención de reflexionar y actuar urgentemente en favor de la libertad de Cuba: “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes.”

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