Miami Dade College continúa recibiendo el apoyo importante

Estamos profundamente agradecidos por esta inversión que impactará positivamente nuestros esfuerzos para garantizar que cada estudiante tenga una oportunidad única. Desde su fundación, el Miami Dade College se ha dedicado a transformar la vida de los estudiantes a través de la excelencia académica, la innovación y las oportunidades. Reconociendo que más de la mitad de nuestros estudiantes provienen de hogares de bajos ingresos y sabemos que la oportunidad lo cambia todo.

En el transcurso de la semana, recibimos otra gran sorpresa junto al superintendente de Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, el Dr. José Dotres, y nuestra alcaldesa del Condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, durante un evento celebrado en el Recinto Eduardo J. Padrón de la Pequeña Habana. Al anunciar otra importante donación del afamado filántropo Griffin, esta vez con un millón de dólares para ayudar a financiar el programa de pasantías de verano Summer Youth Internship Program (SYIP). El cuál ofrece a los alumnos de secundaria una oportunidad única de aprendizaje y empleo remunerado.

El Distrito Escolar de Escuelas Públicas de Miami-Dade se unió a prestigiosas entidades tales como The Children's Trust, el Condado de Miami-Dade, CareerSource South Florida, EdFed y Foundation for New Education Initiatives además del Miami Dade College para ofrecer las pasantías que enfrentarán a estos jóvenes con un ambiente real de trabajo.

El Miami Dade College los emplea a través de sus ocho recintos en varios departamentos y según sus intereses académicos. El pasado año recibimos a 40 de estos jóvenes que vivieron experiencias únicas y este año esperamos que la cifra sea mayor.

El programa (SYIP) tiene planificado conectar a los 700 empleadores registrados con sobre 3.000 estudiantes de secundaria. Los estudiantes trabajarán con las diferentes empresas un promedio de 30 horas a la semana, cinco días a la semana, y asimismo se les pagará y recibirán un crédito de secundaria. También créditos de doble inscripción en el Miami Dade College o la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

Cada vez nos sentimos más honrados con esta alianza creada con el distrito escolar, la cual nos ha traído grandes satisfacciones como la apertura del exitoso Programa Residencia para Maestros de nuestra Escuela de Educación donde los candidatos entran a trabajar en las escuelas públicas y reciben salario antes de graduarse; ayudando así a solventar la crisis de escasez de maestros en la Florida.

Esperamos la llegada del próximo verano con energía donde además de este programa, abrimos los reconocidos campamentos de verano del Miami Dade College. para pequeños y grandes. Abarcando varias disciplinas desde deportes, cocina, arte, hasta la industria de videojuegos, sin olvidar el aprendizaje de Inteligencia Artificial. Algunos de ellos de forma gratuita para apoyar a las familias de nuestra comunidad.