No dependamos tanto de lo que no controlamos

El celular… ¡Ay, Dios mío! Ya no podemos vivir sin ese aparato. Este mundo, cada día más loco, nos hace esclavos. El otro día se me perdió el mío durante tres días, y no quiero recordar lo que pasé. Por ejemplo, quería pedir comida y lo primero que me preguntaban es: “¿su celular, por favor?”.

¿Y cuál le iba a dar? A mí, a cada rato intentan hackearme, y por eso tengo un millón de códigos. Tengo que evitar que me roben el Facebook o el TikTok. Y eso hace que se me olviden las contraseñas. Y entonces, cuando me quedé sin celular, yo, sencillamente, no era gente. No me sabía ningún teléfono, ni siquiera el de mi marido.

Solo recordaba uno de mi oficina, y el mío. Fíjese la dependencia que tengo del celular. Y cada día es más difícil, porque la tecnología nos está llevando a cosas buenas, pero también nos arrastra a malas. No deberíamos depender tanto de algo que otros manejan. Y no me diga que no, porque sucede que me pongo a buscar unos zapatos y en dos minutos me llega un anuncio de zapatos. Nos tienen controlados.

Usted quiere buscar algo, pero en el camino le sacan del objetivo. A veces, recibimos mucha información que no necesitamos, pero se nos van los ojos y queremos saberlo todo. Y entonces, somos esclavos del celular. Tenga mucho cuidado con eso, sobre todo en los niños. Ya se sabe que cualquier tipo de pantalla puede hacerle daño.

El excesivo uso del celular puede causar incluso cáncer y problemas cerebrales. Tenga cuidado con el celular, cada vez más. Aunque usted tenga sus números ahí, anótelos también en una libreta, porque si se le pierde, se queda frito. O trate de tener un celular del trabajo, donde pueda guardar cosas importantes, por si se le pierde el suyo.

Mi cuñado dice que yo vivo anotando cosas. Y yo le respondo: sí, hasta un día que se arme un lío y se caiga el internet en el mundo entero. Me sentaré a reírme, veré cómo todos estaremos como locos, halándonos los moños y sin saber qué hacer. Trate de no depender tanto de algo que usted no controla.

