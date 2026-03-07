sábado 7  de  marzo 2026
REALEZA

Abren al público las habitaciones de la reina Isabel II en palacio de Escocia

Quienes estén interesados en asistir al recorrido, podrán adquirir las entradas a partir del 12 de marzo. Las visitas iniciarán del 21 de mayo al 10 de septiembre

En esta foto de archivo tomada el 21 de abril de 2006, la reina Isabel II de Gran Bretaña sonríe mientras camina por Windsor High Street como parte de las celebraciones de su 80 cumpleaños.

AFP/Adrian Dennys
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Las habitaciones de la reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe, en el Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo serán abiertas por primera vez al público durante el verano. La acción forma parte de las celebraciones para conmemorar el centenario del nacimiento de la difunta monarca.

People informó que por 100 días, grupos pequeños podrán realizar visitas especiales, acompañados por guías expertos. Los visitantes podrán comprender cómo era la vida de la pareja en el palacio.

"La reina y el príncipe Felipe utilizaban una suite de habitaciones con vistas a los jardines y al parque Holyrood, en el lado este del Palacio. La Colección Real, encargada del acceso a la residencia, afirma que las habitaciones, decoradas con sobriedad, ofrecen una visión excepcional de los espacios personales y acogedores que se utilizan en los momentos privados entre los compromisos oficiales de la pareja", reseña People.

Quienes estén interesados en asistir al recorrido, podrán adquirir las entradas a partir del 12 de marzo. Las visitas iniciarán del 21 de mayo al 10 de septiembre.

La preventa tendrá un precio exclusivo y estarán disponibles a la venta el 9 de marzo.

Exhibición

Los apartamentos que habitaban Isabel II y Felipe datan del siglo XVII y han sido utilizados por miembros de la familia real desde la época de la reina Victoria.

Emma Stead, curadora del Palacio de Holyroodhouse, dijo en un comunicado: "El conocido amor de la reina Isabel II por Escocia tendrá un nuevo contexto a través de este acceso único y especial a los apartamentos privados, donde los visitantes disfrutarán de una nueva perspectiva tanto del uso formal como del más informal del palacio real de Edimburgo".

Los visitantes podrán conocer cómo se han decorado los salones con piezas de la colección personal de Isabel y Felipe, así como objetos de la Colección Real que reflejan el amor y el afecto de la realeza por Escocia.

En el Salón Real de Desayunos, donde la reina y el duque de Edimburgo cenaban en privado, se apreciarán los tapices flamencos, tejidos alrededor de 1650, y que han estado colgados en la sala desde la década de 1920 a petición de los abuelos de la R+reina Isabel, el rey Jorge V y la reina María.

Los curadores también prometen que habrá ejemplos de la colección de arte privada del duque, incluyendo obras de artistas escoceses del siglo XX, que fueron adquiridas durante 40 años y reflejan el aprecio del príncipe por los paisajes y la vida silvestre de Escocia.

"También se exhibirán algunos de los atuendos de la difunta reina. En el vestidor, donde se preparaba para sus compromisos oficiales, se exhibirán el abrigo morado de mezcla de seda y lana con un vestido verde de crepé de seda y encaje, y un chal de tartán morado y verde de la Isla de Skye que lució en la apertura del Parlamento Escocés el 1 de julio de 1999. El sombrero a juego, adornado con un lazo de la tela de seda y lana del abrigo y plumas rizadas de color verde oscuro, fue obra del sombrerero Philip Somerville", reseña la revista.

