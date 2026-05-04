martes 5  de  mayo 2026
OPINIÓN

No se preocupen por Lincoln, el bueno es el Iwo Jima

Pero el Lincoln está lejos de su isla miserable. Miserable por su desgobierno

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Diario las Américas | Omar Sixto
Por Omar Sixto

Díaz-Contados está preocupado por el gran portaviones USS Abraham Lincoln, que porta nombre de liberador de esclavos. Este llorón tiene esclavizados a millones de cubanos. Es para que esté preocupado el inútil.

Pero el Lincoln está lejos de su isla miserable. Miserable por su desgobierno.

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Debería preocuparse por el mucho más pequeño USS Iwo Jima. Este barco fue la primera escala de Nicky Maduro en su ruta al hotel de la Justicia.

Ese, el USS Iwo Jima, sigue hoy, al sur de Santiago de Cuba.

Si yo fuera uno de estos ineptos dictadores, represores, empobrecedores, y asesinos, no dormiría tranquilo. Al cabo, lo merecen. Mal nacidos.

Les tiene que llegar la hora.

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