"Imaginar el horror": padre cubano testifica en audiencia de comisión federal

El periodista Yoe Suárez presentó en una audiencia federal el caso de un padre cubano cuyo hijo fue encarcelado, destacando las violaciones a los derechos humanos y la libertad religiosa en Cuba bajo el socialismo.

Este fin de semana la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés), publicó materiales relacionados con su Audiencia sobre violaciones a la libertad religiosa contra menores de edad en distintas partes del planeta.

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El periodista Yoe Suárez contribuyó con su testimonio sobre Cuba, país de las Américas donde la ong Open Doors reporta altos índices de persecución a cristianos.

El también escritor, único testigo proveniente de la región, expuso la “pesadilla” del pastor Elier Muir, padre que tiene en la cárcel a su hijo de 16 años Jonathan, acusado de participar en las protestas de la Primavera de Fuego en la ciudad de Morón este 14 de marzo.

“Inicialmente, la familia pasó horas sin recibir información alguna sobre su paradero”, recapituló Suárez. “Les preocupaba especialmente el delicado estado de salud del adolescente, que padece una afección cutánea. Hoy enfrenta un proceso judicial”.

Igualmente, dedicó un apartado a los hijos de padres disidentes y “cristianos cubanos que buscan permanecer fieles a sus creencias y se niegan a guardar silencio ante la injusticia”.

Suárez recordó a Emma, la hija de tres años de Ernesto Ricardo Medina, preso desde febrero, cuando militares lo detuvieron en Holguín, junto a Kamil Zayas Pérez, por sus videos críticos al régimen en la plataforma el El4tico.

El testimonio, archivado en el expediente de la Audiencia, sumó los casos de los hijos del Pastor Rolando Pérez Lora y la periodista independiente Yunia Figueredo, que en marzo vieron a sus padres ser detenidos por ejercer su libertad de conciencia y de expresión.

Suárez puso sobre el tapete el sistema escolar y los maltratos a niños creyentes, y donde “la fe religiosa es vista como una anomalía indeseada” por el socialismo.

Para ello recontó casos como el del menor judío Leosdán Martínez, al que en 2019 funcionarios estatales le prohibieron llevar una kipá a su escuela; y el del matrimonio pastoral Rigal-Expósito que acabaron encarcelados por practicar la educación en el hogar.

Asimismo, apuntó al uso de leyes como el Código “de las familias” castrista como instrumento de amenaza para separar a padres e hijos.

Para ello recordó sucesos como el interrogatorio, en abril de 2023, de la niña de 7 años Katherin Acosta, solo por la postura disidente de su madre Marisol Peña Cobas; y la salida al exilio del pastor bautista en Santiago de Cuba Arcadis Solano, luego de que el régimen amenazara con enviar al Servicio Militar Obligatorio a su hijo menor de edad.

“Nos queda, aquí en esta tierra, no abandonar al hombre justo que sufre”, instó Suárez, corresponsal de asuntos internacionales para el diario The Washington Stand.

Su comparecencia ante USCIRF es parte de la campaña Fin del acoso y libertad para las voces de la verdad en Cuba, que impulsa la plataforma de comunicación política LITORAL.

Su testimonio podría impactar la política de la Casa Blanca hacia Cuba, dado que la función principal de USCIRF es investigar y reportar violaciones a los derechos humanos y, a partir de ahí, recomendar acciones al Presidente, al Secretario de Estado y al Congreso.

No es primera vez que Suárez se perfila entre las voces jóvenes de impacto hoy en el exilio.

En 2025 un influyente think tank norteamericano, Family Research Council, incluyó artículos y ensayos en inglés suyos en una lista de “recursos” para reavivar en las nuevas generaciones “el aprecio por los valores y la civilización occidentales”.

Desde que llegó a Estados Unidos, el habanero ha sido claro sobre la cruda realidad bajo el socialismo en ambientes universitarios como la The City University of New York, Florida International University, y el Ashbrook Center, en Ohio.

En 2023 fue el único orador latinoamericano del International Religious Freedom Summit, en Washington DC, así como el único panelista cubano en la National Association of Hispanic Journalists Convention 2023 y en la Conferencia Impacto Transformacional, en Costa Rica, donde describió al castrismo como “la cabeza de la serpiente socialista”.

Durante sus ocho años en la prensa independiente en la isla y hasta su exilio en 2022, Suárez destacó en el periodismo investigativo con piezas como Patrulla-horno: una tortura cubana desapercibida, y en el narrativo al convertirse en el primer cronista cubano reconocido por la Fundación Gabo, tras quedar Finalista de la Beca Michael Jacobs.

En La Habana dirigió documentales como el largometraje Cuba Crucis (2022); y fue uno de los productores de Cuba´s Eternal Night, estrenado en el 52 Miami Film Festival.

A causa de su trabajo vivió detenciones, un secuestro, reclusión domiciliaria, decomiso de bienes, una multa, y fue deportado dentro de la propia isla. Recientemente la policía política lo acusó de ser la figura detrás del movimiento de conocidos influencers en Cuba