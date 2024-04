¿Qué es para los gobernantes forajidos salir por las buenas?

-Pero si yo pierdo por paliza como lo anticipan, hasta las encuestas más venales y tengo que entregar el “coroto” ¿En que escondrijo voy a meterme para no ser condenado por los pecadillos que he perpetrado desde marzo de 2013 y que seguiré perpetrando a menos que me lo impidan?

No es un asunto meramente individual. Al oír tal lloriqueo, la llamada “Primera Combatiente” fue la primera en saltar como un resorte:

-¿Me vas a dejar, otra vez, sola, triste y abandonada, a merced del enemigo, como la tarde del dron magnicida cuando huiste cual gallina clueca, al grito de guerra: “¿Vuelvan caras, para rescatarla? ¡Qué va oh! Ni yo soy el general Páez, ni la avenida Bolívar es el campo de batalla de Las Queseras del Medio ¡Esa vieja que se jd…!”

El reclamo de la matrona, fue coreado como un solo hombre por el sujeto del "Mazo Dando”, por los hermanos depravados, por el general Madrino, los generalotes González López, Reverol, Ceballos, Osorio, Marco Torres, Tellechea, Araguayán, por el sádico de Granko Arteaga. El bajo perraje roboLucionario muy raudo, también invocó su derecho a salvar el pellejo: Léanse, el diputado Louis Vuitton, la Fosforito, el Amoroso rector del CNE, su secretario ejecutivo. La lista es larga.

En ningún país hay cupo para tanta escoria.

Cuba ya no es un lugar confiable. El caso de John McCaffey, celebérrimo creador del antivirus informático, lo confirma. Después de exprimirlo, de comérselo, de beberlo, de chuparle su inmensa fortuna, durante su refugio en la Isla, Raúl Castro y su pelele Díaz-Canel, lo echaron al mar. Al final, el náufrago fue a dar con sus huesos a la penitenciaría de San Esteban Sasroviras, Barcelona, España, donde murió en circunstancias extrañas.

Vladimir Putin, es la peor opción. El sistema bancario ruso, in solidum, ha estado al servicio de la legitimación de cuánto dinero sucio proviene de la narco republiqueta, en referencia. Sus narco corruptos le están muy agradecidos, al señor Putin, por el celestinaje. Solo que este último, sabe con precisión, los dígitos de cada fortuna y aplicará su propia justicia conmutativa. Quiere decir, vacuna directamente proporcional, a los millones de cada mega fortuna. Y el que no pague “lo suicidan”. Además, está el frío y las barreras idiomáticas. Un nativo de Cúcuta, otro de El Furrial o de Barranquilla, como el “embajador” Saab, no aguantan 40º bajo cero en Vladivostok y comunicándose, nada más que por señas.

¿Qué es “salir por las buenas” para la gentuza que ha destruido Venezuela? La “Republiqueta Robolucionaria de Corrupto Island”, es la única solución para los susodichos saqueadores. Sería un verdadero santuario a prueba de escuadrones de capturas; de cazarrecompensas, de los alertas rojos, azules o hasta morados de INTERPOL; pero sobre todo, a salvo de las estorbosas extradiciones. De solo oír esta última palabra, los potenciales "corrupto-isleños" sufren shocks, anafilácticos.

El gentío se lamenta, porque el susodicho narco gobernante y su pandilla se aferran al Poder. No lo hacen, por amor a la Patria ¡Faltaría más tal sentimiento pequeñoburgués! Ni siquiera por robar más y más, con furor de Mesalina. La comunidad internacional debería entenderlos. No tienen donde sentirse a salvo. Proveerles de lugar seguro es lo que falta, para que acaben de marcharse.

La “Republiqueta Revolucionaria de Corrupto Island”, colmaría tales anhelos. Proveerla de membresía en Naciones Unidas y, quizás, de un sillón en el Consejo de Derechos Humanos es de suma urgencia. Peores cosas ha hecho el señor Antonio Guterres, secretario general del ente multilateral.

Los que se quejen, que “Corrupto Island” equivale a impunidad de quienes han narcotraficado, matado, torturado, bailado salsa después de asesinar jóvenes desarmados, depredado el medio ambiente y sobre todo, asaltado nuestro Erario Público, se equivocan. Sus lingotes de oro -a lo “Enfermera” de Hugo Chávez- sus Ferraris, bodegones, relojes de un millón de dólares; pent-houses de ultra lujo, sus damas prepago, sus toneladas de dinero en efectivo para evadir los seguimientos bancarios sumergirá, “Corrupto Island” en las profundidades del Océano Pacífico, como han hundido a mi amada Venezuela. Y el resto correrá por cuenta de los tiburones que merodeen por el mar territorial del respectivo atolón.

Ningún aparato digestivo es capaz de procesar tanta mugre moral. Habrá que hacerles limpieza intestinal a tales animalitos. Los pobres.

