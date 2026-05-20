Raúl Castro, ya era hora

El popular conductor de CNN en Español logra superar las barreras y asentar bases en un medio de comunicación de marca mundial

Por fin Raúl Castro ha sido imputado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, 30 años después.

¿Por qué 30 años después, si para el Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Bill Clinto estaba claro- clarísimo-, ¿que el derribo ocurrió en aguas internacionales y no en el espacio aéreo cubano?

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¿Por qué cinco administraciones ignoraron las pruebas concluyentes y hasta la condena del Congreso de la nación? ¿Por qué?

Más allá del alcance práctico de esa imputación contra Raúl Castro, se trata de un acto de justicia histórica.

Y quién sabe si algo más.

Lo digo porque luego de que Estados Unidos entendiera que tenía una base legal contra Maduro, fue capturado.

¿Sucederá lo mismo con Raúl castro?

Tal vez no.

Pero la señal enviada a La Habana es tan contundente como demoledora.

La justicia es la mejor herramienta contra el olvido.

En política, hay ocasiones en que un gesto tiene más fuerza que un grito.

No se puede reconciliar un país sin que haya justicia.

Por eso reitero que más allá del alcance práctico de la imputación contra Raúl Castro, es un primer paso contra la impunidad y la desmemoria.

La impunidad es una aberración.

Y una derrota.

La peor derrota posible de la condición humana.