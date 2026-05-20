miércoles 20  de  mayo 2026
OPINIÓN

Raúl Castro, ya era hora

La imputación contra Raúl Castro por el derribo de Hermanos al Rescate, 30 años después, envía una señal contundente a La Habana.

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Diario las Américas | CAMILO EGAÑA
Por CAMILO EGAÑA

Por fin Raúl Castro ha sido imputado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, 30 años después.

¿Por qué 30 años después, si para el Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Bill Clinto estaba claro- clarísimo-, ¿que el derribo ocurrió en aguas internacionales y no en el espacio aéreo cubano?

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Más allá del alcance práctico de esa imputación contra Raúl Castro, se trata de un acto de justicia histórica.

Y quién sabe si algo más.

Lo digo porque luego de que Estados Unidos entendiera que tenía una base legal contra Maduro, fue capturado.

¿Sucederá lo mismo con Raúl castro?

Tal vez no.

Pero la señal enviada a La Habana es tan contundente como demoledora.

La justicia es la mejor herramienta contra el olvido.

En política, hay ocasiones en que un gesto tiene más fuerza que un grito.

No se puede reconciliar un país sin que haya justicia.

Por eso reitero que más allá del alcance práctico de la imputación contra Raúl Castro, es un primer paso contra la impunidad y la desmemoria.

La impunidad es una aberración.

Y una derrota.

La peor derrota posible de la condición humana.

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