martes 19  de  mayo 2026
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Arsenal se proclama campeón de la Premier League por primera vez desde 2004

El Arsenal, que cuenta con cuatro puntos más que el Manchester City a falta de una fecha para el final del campeonato inglés, toma el relevo del Liverpool

Jugadores del Arsenal celebran luego de obtener el pase a la final de la Liga de Campeones, el 5 de mayo de 2026.

Jugadores del Arsenal celebran luego de obtener el pase a la final de la Liga de Campeones, el 5 de mayo de 2026.

ADRIAN DENNIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOURNEMOUTH.- El Arsenal conquistó la Premier League 2025-2026 este martes tras el empate del Manchester City (2º) en la cancha del Bournemouth (1-1), recogiendo el testigo de los Invencibles, el famoso equipo liderado por Thierry Henry que dio la última liga a los Gunners hace 22 años.

Los jugadores dirigidos por Mikel Arteta, que cuentan con cuatro puntos más que los Citizens de Pep Guardiola a falta de una fecha para el final del campeonato inglés, toman el relevo del Liverpool, ganador de la anterior edición de la Premier.

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La consecución del título este martes concede a los hombres de Arteta la posibilidad de centrarse exclusivamente en la final de la Liga de Campeones que disputarán el sábado 30 de mayo ante el PSG en Budapest, aunque antes visitarán al Crystal Palace en un partido ya sin nada en juego.

El club de Londres no conquistaba la Premier desde hace 22 años, en la época de los Invencibles de Arsène Wenger, con Henry, Robert Pirès o Patrick Vieira, que cosecharon el título sin haber perdido un solo partido.

Tres subcampeonatos

Después de terminar segundos en las últimas tres temporadas, los Gunners por fin han cruzado el río para poner fin a una sequía de títulos de seis años.

El Arsenal acariciaba el trofeo desde el lunes, luego de una poco convincente victoria por 1-0 sobre el ya descendido Burnley, que le dejó cinco puntos por encima del City.

Los Gunners, que han marcado el ritmo durante la mayor parte de la temporada, se recuperaron desde la derrota ante el City el mes pasado, encadenando cuatro victorias en liga sin encajar un solo gol.

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El City tenía que ganar para llevar la lucha por el título hasta la última fecha, pero los Cherries de otro técnico español, Andoni Iraola, ampliaron su racha de 17 partidos de liga sin perder, una serie que les ha asegurado boleto para competición europea por primera vez en su historia.

El lunes, apenas 48 horas después de completar un doblete de copas nacionales con la victoria sobre el Chelsea en la final de la FA Cup, el City se vio sacudido por numerosos rumores que aseguraban que el entrenador Guardiola se marcharía al final de la temporada, tras una década al frente del banquillo del Etihad.

La victoria en Wembley el sábado aseguró el vigésimo trofeo de la gloriosa etapa de Guardiola. Pero el DT catalán no podrá añadir otro más a sus seis títulos de la Premier League cuando el Aston Villa visite el Etihad el domingo, en el que se espera sea su último partido al frente del equipo.

FUENTE: AFP

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