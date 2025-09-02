Henrique Capriles queda en evidencia con su "doble discurso"

Henrique Capriles, hace un gesto durante una reunión con la Asociación de la Prensa Extranjera, en Caracas, el 10 de octubre de 2023.

BOGOTÁ - El dirigente venezolano Henrique Capriles Radonski volvió a quedar en el centro de la polémica tras evidenciar un cambio radical en su discurso sobre el régimen de Nicolás Maduro y el denominado Cartel de los Soles , señalado por Estados Unidos como una organización narcoterrorista dirigida por altos mandos chavistas.

En el pasado, Capriles sostuvo sin titubeos que dentro de la cúpula del chavismo predominaba el crimen organizado. “¿Qué hay ahí en la cúpula del PSUV? Narcotraficantes y corruptos. Sacaban ladrones por el hangar presidencial de Maiquetía”, dijo en declaraciones que marcaron su línea opositora más frontal contra el régimen.

Sin embargo, recientemente suavizó su postura y cuestionó directamente las acusaciones de Washington contra la dictadura de Maduro.

“El Cartel de los Soles es una acusación muy grave que pienso que los Estados Unidos tienen que mostrar las pruebas. No sabemos los venezolanos, los venezolanos tenemos un narco gobierno, un narcoestado”, expresó, en un tono interpretado por analistas como un giro favorable al chavismo.

"Blindaje a Maduro"

Este doble discurso ha generado rechazo y críticas tanto dentro como fuera de la oposición. Dirigentes y activistas señalan que las palabras de Capriles “blindan al régimen” al relativizar una acusación que no solo proviene de Washington, sino también de varios gobiernos de la región, que han declarado al Cartel de los Soles como organización terrorista.

Con este nuevo pronunciamiento, Capriles refuerza la percepción de que, lejos de confrontar al chavismo, ha terminado siendo funcional a su narrativa.

"Traidor"

En redes sociales, internautas han calificado a Capriles de “traidor o vendido”, acusándolo de apoyar implícitamente al régimen y su narrativa de victimización frente a Washington.

Los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González Urrutia mantienen una ruta firme y sin concesiones, mientras Capriles estaría apostando a una "moderación política" que raya en el acercamiento al poder chavista para mantenerse vigente, en lugar de promover un juicio legítimo contra sus estructuras criminales.

