martes 2  de  septiembre 2025
Venezuela

Escritor-documentalista revela el origen del nombre "El Cartel de los Soles"

La combinación de imágenes creadas el 26 de marzo de 2020 muestra fotos de archivo (de Izquierda a derecha y de arriba abajo) del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino; el dictador venezolano, Nicolás Maduro; el presidente de la Corte Suprema de Justicia Maikel Moreno; el general retirado del ejército venezolano Hugo Carvajal; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello; el ministro de Industria venezolano y el exvicepresidente Tareck El Aissami. El Departamento de Justicia de EEUU anunció el jueves la acusación contra Maduro, por narcoterrorismo y ofreció $ 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura por ser el líder de un grupo de tráfico de cocaína llamado El Cartel de los Soles.

YURI CORTEZ / AFP

El intelectual venezolano Gustavo Tovar Arroyo hace un análisis del origen del nombre del Cartel de los Soles, que según versiones oficiales y declaraciones de algunos implicados, funciona en Venezuela bajo la dirección del régimen de Nicolás Maduro.

En un post publicado en su cuenta de Instagram el artista, quien ha realizado documentales sobre la crisis en Venezuela, responde de alguna manera las controvertidas declaraciones del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski que cuestionó los señalamientos del Gobierno de EEUU sobre el narcotráfico que gestiona en Venezuela y que afecta a la región, especialmente a los Estados Unidos.

