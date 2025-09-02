Escritor-documentalista revela el origen del nombre "El Cartel de los Soles"

La combinación de imágenes creadas el 26 de marzo de 2020 muestra fotos de archivo (de Izquierda a derecha y de arriba abajo) del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino; el dictador venezolano, Nicolás Maduro; el presidente de la Corte Suprema de Justicia Maikel Moreno; el general retirado del ejército venezolano Hugo Carvajal; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello; el ministro de Industria venezolano y el exvicepresidente Tareck El Aissami. El Departamento de Justicia de EEUU anunció el jueves la acusación contra Maduro, por "narcoterrorismo" y ofreció $ 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura por ser el líder de un grupo de tráfico de cocaína llamado "El Cartel de los Soles".

YURI CORTEZ / AFP