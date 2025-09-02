Escritor-documentalista revela el origen del nombre "El Cartel de los Soles"

El intelectual venezolano Gustavo Tovar Arroyo hace un análisis del origen del nombre del Cartel de los Soles, que según versiones oficiales y declaraciones de algunos implicados, funciona en Venezuela bajo la dirección del régimen de Nicolás Maduro.
En un post publicado en su cuenta de Instagram el artista, quien ha realizado documentales sobre la crisis en Venezuela, responde de alguna manera las controvertidas declaraciones del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski que cuestionó los señalamientos del Gobierno de EEUU sobre el narcotráfico que gestiona en Venezuela y que afecta a la región, especialmente a los Estados Unidos.
Tovar Arroyo recuerda que personajes detenidos como el general Hugo Carvajal, alías "El Pollo Carvajal", ya han declarado que la organización criminal si funciona y que está dirigida por los altos cargos del régimen de Venezuela.
