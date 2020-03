Ronaldinho: El ídolo se quedó en la cancha

Nunca estuve de acuerdo con los que hablan de los grandes "Ídolos" del mundo del deporte como ejemplos para la niñez. Claro que deben comportarse a la altura de lo que significan, pero no dejan de ser grandes exponentes de un deporte en particular y no ejemplos a seguir en todos los aspectos de sus vidas. Son seres humanos. El ejemplo para la juventud se debe dar en la casa y son los padres los responsables de dejar claro que el ejemplo de vida y las bases se dan en casa.