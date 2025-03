Señor presidente Trump, ¡usted también tiene nietos e hijos!

ANÁLISIS

Son seres humanos, son familias. Y esto se está manejando muy mal. No fue lo nos que prometieron. Si me lo hubieran dicho, no hubiera votado por Trump. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Sé que hay muchos sin papeles y otros que no hacen bien al país. Sí, pero señores, no se pongan como locos a sacar personas. No digan mentiras, no generen miedo.