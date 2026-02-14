Ingrid Rudelman presenta en EEUU la muestra "Rutas Clandestinas, los sin Nombre"

MIAMI.- La escultora costarricense Ingrid Rudelman exhibe Rutas Clandestinas, los sin Nombre, una muestra de 17 esculturas en mármol blanco y negro inspirada en historias de migración.

La exhibición forma parte de la feria The Palm Beach Show , en la que la laureada artista se presenta por primera vez y que tiende lugar hasta el 17 de febrero en el Palm Beach Convention Center.

"Para este importante show, me decidí a traer algunas piezas que representan la serie Rutas Clandestinas, esa etapa de estudio en la que dediqué varios años a los migrantes, migraciones y las rutas que recorren. Además, presento una obra en la cual me distingo por la geometría abstracta que, por años, se ha caracterizado en mi obra, basada en circunferencias, líneas rectas, líneas curvas y bandas móviles, que también nos invita a reflexionar sobre continuidad y geometría, además de una alegoría a la estética y el balance de las formas", explicó Rudelman en un comunicado de prensa.

La costarricense expuso que siempre le ha apasionado esculpir en piedras, por ello seleccionó el mármol para esta serie.

"Tienen muchas características que me animan a utilizarlos como mis materiales preferidos. Cada piedra es única y tiene vida por sí misma, posee sonidos y temperaturas, además de contrastes como la fragilidad y la dureza. Escoger la piedra apropiada, tallarla, esculpirla, lijarla, es un proceso como de una caricia".

Asimismo, recuerda que también trabaja con otros materiales como: "el bronce y el aluminio, ya sean fundidos o soldados, que se prestan para expresar en grande, en obra monumental".

Historia detrás de la muestra

Rutas Clandestinas - Los sin nombre es mucho más que un estudio o una historia: es una travesía por la cartografía de la memoria, por las líneas invisibles que separan territorios y destinos. Así se representa como el corazón documental de la exhibición escultórica que lleva el mismo nombre.

Esta muestra escultórica explora, desde múltiples ángulos, los desafíos, fracturas y pulsos de la movilidad humana contemporánea, basada en decenas de entrevistas, recuerdos personales y un largo etcétera de voces y experiencias que han sido talladas en mármol blanco y negro, lleno de contrastes y también en palabras.

"Comienzan mis inquietudes cuando en el 2020, hay una gran oleada de inmigrantes venezolanos en mi país, los veíamos en todas las esquinas solicitando ayuda para seguir su camino al Norte. Esta dolorosa escena de adultos, niños y niñas moviéndose entre las calles, me hizo recapacitar sobre mis raíces, y es ahí donde me propongo emprender una honda introspección", confesó.

"Este proceso tiene también una raíz personal. Soy descendiente de migrantes y exiliados. De ellos heredé no solo el testimonio, sino la certeza de que todo viaje es una forma de resistencia. Cada ruta oculta lleva consigo un deseo de futuro, una búsqueda de dignidad", agregó.

En este sentido, Rudelman señaló que la muestra es una manera de visibilizar el dolor y la esperanza de las miles de personas que han abandonado sus tierras para tratar de encontrar en otras fronteras un mejor futuro para sí mismo y para sus familias.

"Desde mi oficio como escultora y siendo este mi mejor medio de expresión, sentí que el único modo de traducir este universo de dolor y esperanza para cientos de miles de personas que viven este drama diariamente, era a través del volumen, la forma y la materia. De esta forma inicia mi labor escultórica, estas piezas que componen la colección, emergen directamente del estudio de mapas y fronteras, trazos que se transforman en cuerpos tridimensionales donde cada ángulo y superficie guarda una tensión, una memoria. Son figuras que no representan, sino que encarnan: son cuerpos nacidos del tránsito, del desplazamiento, de la herida y de la supervivencia".

"La serie Rutas Clandestinas. Los sin nombre, es una invitación a mirar con otros ojos. A reconocer en el 'otro' no una amenaza o una cifra, sino una historia compartida, porque solo tocando el relato del otro, el trayecto del otro, podemos reconocernos en nuestra más humana vulnerabilidad".

Detalles

Rutas clandestinas: los sin nombre busca dar nombre a lo innombrado, visibilidad a quienes han sido borrados de los registros oficiales y de la mirada pública. Es un intento por encarnar, en palabra y materia, aquello que ha sido silenciado, pero resiste con fuerza.

La muestra se exhibe actualmente en los Museos del Banco Central de Costa Rica, consta de 21 obras escultóricas en mármoles blancos y negros. El libro que lleva el mismo nombre de la exposición que consta de 290 páginas a todo color, será presentado en el mes de marzo.