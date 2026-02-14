sábado 14  de  febrero 2026
ARTES VISUALES

Ingrid Rudelman presenta en EEUU la muestra "Rutas Clandestinas, los sin Nombre"

La exhibición forma parte de la feria The Palm Beach Show, que tiende lugar hasta el 17 de febrero en el Palm Beach Convention Center

La escultora costarricense Ingrid Rudelman.

La escultora costarricense Ingrid Rudelman.

Cortesía/VIVE MIAMI NEWS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La escultora costarricense Ingrid Rudelman exhibe Rutas Clandestinas, los sin Nombre, una muestra de 17 esculturas en mármol blanco y negro inspirada en historias de migración.

La exhibición forma parte de la feria The Palm Beach Show, en la que la laureada artista se presenta por primera vez y que tiende lugar hasta el 17 de febrero en el Palm Beach Convention Center.

Lee además
El dramaturgo Héctor Santiago.
HOMENAJE

Havanafama repasa la vida y obra del dramaturgo Héctor Santiago
Películas y San Valentín. 
EFEMÉRIDES

Películas para disfrutar en San Valentín

"Para este importante show, me decidí a traer algunas piezas que representan la serie Rutas Clandestinas, esa etapa de estudio en la que dediqué varios años a los migrantes, migraciones y las rutas que recorren. Además, presento una obra en la cual me distingo por la geometría abstracta que, por años, se ha caracterizado en mi obra, basada en circunferencias, líneas rectas, líneas curvas y bandas móviles, que también nos invita a reflexionar sobre continuidad y geometría, además de una alegoría a la estética y el balance de las formas", explicó Rudelman en un comunicado de prensa.

La costarricense expuso que siempre le ha apasionado esculpir en piedras, por ello seleccionó el mármol para esta serie.

"Tienen muchas características que me animan a utilizarlos como mis materiales preferidos. Cada piedra es única y tiene vida por sí misma, posee sonidos y temperaturas, además de contrastes como la fragilidad y la dureza. Escoger la piedra apropiada, tallarla, esculpirla, lijarla, es un proceso como de una caricia".

Asimismo, recuerda que también trabaja con otros materiales como: "el bronce y el aluminio, ya sean fundidos o soldados, que se prestan para expresar en grande, en obra monumental".

Historia detrás de la muestra

Rutas Clandestinas - Los sin nombre es mucho más que un estudio o una historia: es una travesía por la cartografía de la memoria, por las líneas invisibles que separan territorios y destinos. Así se representa como el corazón documental de la exhibición escultórica que lleva el mismo nombre.

Esta muestra escultórica explora, desde múltiples ángulos, los desafíos, fracturas y pulsos de la movilidad humana contemporánea, basada en decenas de entrevistas, recuerdos personales y un largo etcétera de voces y experiencias que han sido talladas en mármol blanco y negro, lleno de contrastes y también en palabras.

"Comienzan mis inquietudes cuando en el 2020, hay una gran oleada de inmigrantes venezolanos en mi país, los veíamos en todas las esquinas solicitando ayuda para seguir su camino al Norte. Esta dolorosa escena de adultos, niños y niñas moviéndose entre las calles, me hizo recapacitar sobre mis raíces, y es ahí donde me propongo emprender una honda introspección", confesó.

"Este proceso tiene también una raíz personal. Soy descendiente de migrantes y exiliados. De ellos heredé no solo el testimonio, sino la certeza de que todo viaje es una forma de resistencia. Cada ruta oculta lleva consigo un deseo de futuro, una búsqueda de dignidad", agregó.

En este sentido, Rudelman señaló que la muestra es una manera de visibilizar el dolor y la esperanza de las miles de personas que han abandonado sus tierras para tratar de encontrar en otras fronteras un mejor futuro para sí mismo y para sus familias.

"Desde mi oficio como escultora y siendo este mi mejor medio de expresión, sentí que el único modo de traducir este universo de dolor y esperanza para cientos de miles de personas que viven este drama diariamente, era a través del volumen, la forma y la materia. De esta forma inicia mi labor escultórica, estas piezas que componen la colección, emergen directamente del estudio de mapas y fronteras, trazos que se transforman en cuerpos tridimensionales donde cada ángulo y superficie guarda una tensión, una memoria. Son figuras que no representan, sino que encarnan: son cuerpos nacidos del tránsito, del desplazamiento, de la herida y de la supervivencia".

"La serie Rutas Clandestinas. Los sin nombre, es una invitación a mirar con otros ojos. A reconocer en el 'otro' no una amenaza o una cifra, sino una historia compartida, porque solo tocando el relato del otro, el trayecto del otro, podemos reconocernos en nuestra más humana vulnerabilidad".

Detalles

Rutas clandestinas: los sin nombre busca dar nombre a lo innombrado, visibilidad a quienes han sido borrados de los registros oficiales y de la mirada pública. Es un intento por encarnar, en palabra y materia, aquello que ha sido silenciado, pero resiste con fuerza.

La muestra se exhibe actualmente en los Museos del Banco Central de Costa Rica, consta de 21 obras escultóricas en mármoles blancos y negros. El libro que lleva el mismo nombre de la exposición que consta de 290 páginas a todo color, será presentado en el mes de marzo.

Temas
Te puede interesar

Influencer Isabella Ladera y Hugo García anuncian que esperan su primer hijo

Miss Jamaica comparte fotografías tras accidente en Miss Universo

Museo de los Óscar abre exposición sobre Hayao Miyazaki

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Kathryn  Ruemmler  (en el extremo izquierdo de la foto) durante una reunión con el entonces presidente Barack Obama.
ESCáNDALO

Exasesora jurídica de Obama, fiel y cercana amiga de Jeffrey Epstein

Vista general de la refinería Camilo Cienfuegos, en el centro sur de Cuba. video
SUCESOS

Incendio en la refinería Ñico López agrava la tensión energética en Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa y su esposa.
POLÍTICA

EEUU y Ecuador concluyen acuerdo comercial

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
COLAPSO TOTAL

Marco Rubio: "Cuba no tiene economía" y el régimen prefiere que el pueblo "muera antes que prospere"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo de China, Xi Jinping.
ALARMA EN WASHINGTON

China aumenta su poderío nuclear y Trump reacciona

Te puede interesar

Representante Demi Busatta, Alex Rizzo, comisionada Vicki López, concejal Doral Rafael Pineyro, senador Rene García, comisionado de Miami Ralph Rosado   
CABILDEO

Miami-Dade en Tallahassee: la capital económica lleva su voz a la capital política

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
COLAPSO TOTAL

Marco Rubio: "Cuba no tiene economía" y el régimen prefiere que el pueblo "muera antes que prospere"

Películas y San Valentín. 
EFEMÉRIDES

Películas para disfrutar en San Valentín

Imagen referencial. 
SALUD

Un corazón enamorado: cómo el amor puede salvar vidas

Un hombre sostiene una foto de Alexei Navaln en un mitin el 18 de febrero de 2024 frente a la embajada rusa en Berlín, tras la muerte de su principal crítico del Kremlin, Alexei Navalny, en una prisión del Ártico
INVESTIGACIÓN

Reino Unido, Francia, Suecia, Países Bajos y Alemania acusan a Rusia de "envenenar" a Nalvani