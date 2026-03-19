jueves 19  de  marzo 2026
TENSIÓN

Informe de Inteligencia descarta invasión inminente de China a Taiwán

El año pasado, funcionarios estadounidenses del Departamento de Defensa habían señalado 2027 como el posible año de un ataque de China a Taiwán

Banderas de China y de Taiwán ondean sobre ambos territorios.

Banderas de China y de Taiwán ondean sobre ambos territorios.

Imagen creada por AI Copilot

WASHINGTON.- China no planea actualmente invadir Taiwán en 2027, sino que busca tomar el control de la isla sin recurrir a la fuerza, según un informe anual de inteligencia de Estados Unidos publicado el miércoles donde se asegura que no hay planes para alguna invasión.

El gobierno chino, que considera a Taiwán como parte de su territorio, ha intensificado los últimos años la presión militar sobre la isla de gobierno autónomo.

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La comunidad de inteligencia "estima que los dirigentes chinos no tienen actualmente previsto ejecutar una invasión de Taiwán en 2027, ni cuentan con un calendario fijo para lograr la unificación", según el informe de Evaluación Anual de Amenazas.

China responde

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, dijo el jueves que "la cuestión de Taiwán es un asunto interno de China" e instó a Estados Unidos a "hablar y actuar con prudencia" respecto a la isla.

"Estados Unidos debería... corregir su percepción de China y dejar de inflar la teoría de la amenaza china", declaró el portavoz en una rueda de prensa, en respuesta a una pregunta sobre el informe.

El año pasado, funcionarios estadounidenses del Departamento de Defensa habían señalado 2027 como el posible año de un ataque.

Sin embargo, la comunidad de inteligencia ofreció un análisis matizado de la situación.

"En 2026, es probable que Pekín continúe tratando de establecer las condiciones para una eventual unificación con Taiwán sin llegar al conflicto", señaló el informe.

Pero advirtió que los responsables chinos reconocen que una invasión anfibia de Taiwán "sería extremadamente compleja y conllevaría un alto riesgo de fracaso, especialmente en caso de una intervención de Estados Unidos".

Los autores del informe consideraron que China insiste públicamente en que "la unificación con Taiwán es necesaria para alcanzar su objetivo de 'rejuvenecimiento nacional' para 2049".

Reconocimiento de Taiwán

Washington no reconoce oficialmente a Taiwán, pero es el principal respaldo militar de la isla, aunque el tono de ese apoyo se ha suavizado ligeramente bajo el presidente estadounidense Donald Trump.

Un alto funcionario de seguridad taiwanés advirtió el jueves que el informe "no significa que la amenaza contra Taiwán haya terminado".

China "ajusta constantemente sus objetivos y calendarios de agresión y expansión, de acuerdo con la situación estratégica general y las condiciones prácticas", dijo el funcionario bajo condición de anonimato.

FUENTE: Con información de AFP

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