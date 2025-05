Tener sexo en la tercera edad es algo que mucha gente pone en duda. Sin embargo, el mejor sexo que podemos tener es después de los 40, y muchos, después de los 50. Ya no hay excusa para que un pene no se erecte. Hay miles de formas de conseguir una relación con penetración, a cualquier edad. Mucha gente oye esto y dice: “ay, eso no es verdad”. Pero sí lo es.

Tengo 73 años y estoy disfrutando el mejor sexo de mi vida. Usted sabe que jamás miento. Sería incapaz de decirle esto si de verdad no me estuviera pasando. La mentira va contra mi personalidad y mis creencias. Necesito decir la verdad para vivir en paz conmigo misma y con mis principios.

Si usted tiene una buena relación con su pareja, si ambos se comunican bien y se respetan y se aman, ¡claro que van a tener un buen sexo! Que quizás tenga que recurrir a algunas pastillas u otras cosas que ayuden, puede ser; pero no significa que se acaba la sexualidad.

Además, la sexualidad no es solo penetración. Cuando yo digo esto, mi marido me responde: “claro, porque tú no tienes pene”. Y yo me río. Pero el mejor sexo del mundo no necesariamente es con penetración, y tampoco hay que ser un esclavo de ello. No hace falta un pene erecto como cuando usted tenía 30 años.

Estudie, busque y crea, sobre todo, que tiene derecho a disfrutar de su sexualidad a cualquier edad. El sexo nace y muere con los seres humanos. Si es mujer u hombre, pregunte a los especialistas sobre el uso de hormonas bioidénticas. Nunca las químicas, que matan. Los hombres también deben usar hormonas, sobre todo la testosterona, y otras cositas más para mantener una buena vida sexual. Dios nos dio la sexualidad para que la tuviéramos hasta el final de la vida… y para que la disfrutáramos.

O sea, no escuche los disparates que andan diciendo por ahí. Usted puede lograrlo… si quiere y estudia. Busque la ayuda de personas que trabajen con medicina antiedad. Dios bendiga a los hombres y mujeres del mundo y les devuelva su sexualidad hasta el final de sus vidas. ¡Sí se puede!