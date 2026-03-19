Nuevo jefe de la FANB es corrupto y represor

Mucho duró Vladimir Padrino López . En realidad, no había otro en quien confiaran medianamente los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez distinto a Gustavo González López. Al parecer poco valoraron la desconexión del nuevo ministro de la Defensa con las operaciones importantes de los componentes y en general en la estructura interna de la Fuerza Armada venezolana.

Lo relevante para ellos en este momento, es que el nuevo jefe de la FANB conoce ampliamente la estructura criminal y a los grupos armados ilegales fomentados desde el mismo chavismo .

VENEZUELA Otro quiebre en el chavismo: aliado de Cabello reemplaza a Padrino López en ministerio de Defensa

Para González López lo de menos es cambiar de bando. Habrá que ver como hará para convivir en su nuevo puesto con su partner en muchos delitos, Diosdado Cabello, quien por lo pronto anunció en sus redes la suspensión de la transmisión correspondiente a esta semana de su repudiable programa de televisión. La recomendación de muchos es que ponga sus barbas en remojo, aunque también cobra fuerza la vieja versión de que Diosdado es realmente el traidor.

La designación de González López ocurre poco después de la visita a Venezuela del Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, uno de los máximos mandos operativos del Pentágono en América Latina.

Para Estados Unidos, que el exjefe del Sebin y cabeza de la represión tenga un inmenso expediente por violación de los derechos humanos, parece ser un asunto secundario. La prioridad de Donald Trump es que los militares garanticen que Delcy siga sin obstáculos sus instrucciones, absteniéndose de conspirar mientras ella cumpla mansamente ejecutar lo necesario para lograr sus objetivos, tal como está haciendo.

Tampoco parece importarles que el exjefe del Sebin y cabeza de la represión tenga sanciones de Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea

El dossier de González López es prolífico en delitos. Casos de corrupción abultan su expediente de vida, destacando entre muchos haber recibido transferencias millonarias de Odebrecht según confirmaron fiscales suizos y registraron medios de investigación.

Quienes lo conocen aseguran que es un hombre sin escrúpulos que navega con comodidad en el delito con especial placer para reprimir.

González López es sin duda el militar de mayor rango en Venezuela etiquetado más veces por violación de derechos humanos. Su nombre ha aparecido reiteradamente en los informes presentados por la Misión para la Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas. También está registrado en el expediente del Caso Venezuela ante la Corte Penal.

Es obvio que a Delcy Rodríguez se le hizo imposible postergar más la salida de Vladimir Padrino López que no podrá esconderse debajo de las piedras como desearía hacerlo ahora que perdió el poder. Probablemente un cargo de utilería le darán; aunque tampoco sorprendería que termine tras las rejas como algunos de sus amigos.

La designación de González López frustra temporalmente la propuesta del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, para que fuese el general Miguel Rodríguez Torres el sustituto de Padrino. O tal vez González López resulta en un ensayo de calentamiento en el que el nuevo titular de Defensa pueda ser alguien que ha pasado un tiempo desconectado físicamente de la institución.

Lo seguro es que nadie extrañará a Padrino López un ser pusilánime que no dudó en arrastrarse cuando fue necesario y que participó en conspiraciones contra Nicolás Maduro solo para después ejecutar con eficiencia su rol de infiltrado.

En cuanto al nuevo titular de Defensa es bueno recordar su peculiar placer de grabar la vida privada no solo de opositores; también se divertía espiando a sus compañeros de armas y militantes del oficialismo.

Recordemos que en el 2018 Nicolás Maduro había botado a González López del Sebin, dudando de su eficiencia y lealtad, culpándolo de un incidente que puso en riesgo su seguridad. Sin embargo, el vacío de oficiales de confianza y su cercanía con Diosdado Cabello lo regresaron al cargo.

La señal de Delcy a la Fuerza Armada venezolana es que el valor institucional es secundario.

El pragmatismo de González López venía siendo discutido como una virtud desde hace semanas y la conclusión parece confirmarse: el nuevo ministro venía comunicándose directamente con la inteligencia de los Estados Unidos. Bajo esta premisa, Delcy no tuvo más alternativa.

Según fuentes militares la oferta de González López es lograr eliminar las bandas armadas locales, acabar con círculos violentos y expulsar a la guerrilla colombiana.

Se trata de un reto de gran complejidad que lo llevará probablemente a ejecutar represión y no solo contra los malandros armados y narcotraficantes. El peligro es que pretenda arremeter contra la militancia opositora especialmente en los barrios, como hicieron luego de la elección del 28 de julio.

Lo cierto es que esta nueva designación ha sido celebrada por pocos.