Un desembarco de novela

Una llamada persistente me aviva, un amigo eufórico me informa del desembarco de tropas en costas venezolanas; se suceden otras llamadas del mismo tenor. Dado que Venezuela es el único país en donde atentados, magnicidios, robos y otros actos revolucionarios, subversivos o delictivos se anuncian rimbombantes con pruebas y anticipación, por fanáticos del régimen o de la oposición, incluyendo protagonistas, fecha y hora, no presto atención a estos anuncios, por razones obvias, este tipo de incursiones se ejecutan y ya, no se publicitan, so riesgo de fracasar. Y esta vez, volvió a ocurrir, se iniciaba un nuevo episodio de la sátira gobernante.