“Un Futuro Seguro para nuestros hijos, se logra con el apoyo de todos en la comunidad”

No cabe duda de que nuestra nación tiene el mejor sistema universitario del mundo y para quienes residen en el estado de Florida, las oportunidades son aún mayores. Tanto por el sistema de colleges, como el sistema de universidades públicas que ostentan el primer lugar en los Estados Unidos según la publicación U.S. News and World Report. Por las tasas de graduación, el costo más bajo de matrícula y la posibilidad de obtención de becas que hacen viable que cualquier joven logre el sueño de graduarse.