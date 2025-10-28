martes 28  de  octubre 2025
Un mensaje de su Sheriff: Ayudemos a eliminar el cáncer de mama

Estoy muy orgullosa de nuestro equipo y de nuestra comunidad por mantenerse unidos en esta causa. Sigamos avanzando — por los sobrevivientes, por las familias y por la esperanza

Rosie Cordero Stutz autor
Diario las Américas | Rosie Cordero Stutz
Por Rosie Cordero Stutz

El cáncer de mama ha tocado muchas vidas: las de nuestras familias, amigos y comunidad. Según la Sociedad Americana del Cáncer, una de cada ocho mujeres en los Estados Unidos será diagnosticada con cáncer de mama invasivo en algún momento de su vida, y muchas lamentablemente perderán la batalla.

Por eso, la Oficina del Alguacil de Miami-Dade se une con orgullo a la campaña Making Strides Against Breast Cancer de la Sociedad Americana del Cáncer, la iniciativa más grande e importante del país contra el cáncer de mama.

Octubre es el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, y el 25 de octubre de 2025 tuve el honor de liderar a nuestro equipo — Sheriff Rosie’s Stars for a Cure — en la caminata anual Making Strides Against Breast Cancer en el estadio loanDepot Park. Ver a tantos de nuestros miembros, sobrevivientes y familias caminar juntos fue verdaderamente inspirador. Aunque la caminata marcó el cierre de nuestra campaña de recaudación anual, nuestro compromiso continúa todo el año

Nuestro equipo fue creado para honrar la fuerza de quienes han luchado contra el cáncer de mama y para demostrar que nuestra agencia está con ellos. El año pasado, nuestro equipo ocupó el primer lugar en el condado de Miami-Dade y el puesto 13 en el sureste de los Estados Unidos, recaudando más de $52,000 para la Sociedad Americana del Cáncer. Este año, nos propusimos superar ese logro — y una vez más, la familia MDSO cumplió. En todas nuestras divisiones realizamos ventas de repostería, rifas, camisetas y competencias amistosas, todo con espíritu de unión y solidaridad.

Hace cinco años presentamos nuestro vehículo de concientización sobre el cáncer de mama, que desde entonces ha recorrido todo Miami-Dade como un recordatorio visible de la importancia de la detección temprana, la compasión y el apoyo comunitario.

Desde 1993, Making Strides Against Breast Cancer ha unido a comunidades, empresas e individuos con un mismo objetivo: acabar con el cáncer de mama tal como lo conocemos. Estas caminatas de tres a cinco millas se han convertido en un movimiento que brinda esperanza y apoyo a sobrevivientes, cuidadores y familias. Cada evento reúne a personas para honrar a quienes hemos perdido, apoyar a quienes aún luchan y recaudar fondos para investigación, educación y asistencia a pacientes.

La Sociedad Americana del Cáncer ha liderado durante décadas la investigación que salva vidas, financiando más descubrimientos que cualquier otra organización sin fines de lucro. Tratamientos como Herceptin y Tamoxifen — que han salvado innumerables vidas — fueron posibles en parte gracias a esa investigación.

Pero esta lucha no es solo sobre la ciencia. La Sociedad Americana del Cáncer acompaña a las personas en cada paso: ofrece apoyo las 24 horas, ayuda a conseguir mamografías y tratamientos, y garantiza que todos, sin importar sus ingresos o procedencia, tengan la oportunidad de vivir una vida saludable.

Todos conocemos a alguien que ha enfrentado el cáncer: un ser querido, un vecino o un compañero de trabajo. Por eso, esta lucha nos pertenece a todos. Ya sea que camine, done o sea voluntario, cada acción nos acerca más a un futuro donde nadie tenga que escuchar las palabras: “tiene cáncer de mama”.

Estoy muy orgullosa de nuestro equipo y de nuestra comunidad por mantenerse unidos en esta causa. Sigamos avanzando — por los sobrevivientes, por las familias y por la esperanza. Juntos podemos ayudar a poner fin a esta terrible enfermedad para siempre.

Para más información o para participar, llame a la Sociedad Americana del Cáncer al 800-227-2345 o visite cancer.org.

Con aprecio,

Sheriff Rosie Cordero-Stutz

