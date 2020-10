Voto estudiantil es vital para cumplir compromiso con la democracia

Este año, debido a la pandemia de coronavirus, nuestros estudiantes, que forman parte de esa generación decisiva, no podrán participar en eventos de inscripción de votantes y otras actividades en los campus. A pesar de las limitaciones en el Miami Dade College, seguimos tomando medidas para que alumnos y comunidad tengan acceso a esos recursos que los mantengan informados y listos para votar.

Como el College de la Democracia, tenemos el compromiso de incrementar la participación de los votantes. El verano pasado, junto a más de 160 rectores y cancilleres de universidades, el MDC se incorporó a una iniciativa para lograr la inscripción y participación plena de los estudiantes en todas las elecciones, con el compromiso ALL IN Campus Democracy Challenge. También nos incorporamos nuevamente a las iniciativas de votación anticipada con dos colegios electorales habilitados en los recintos del Norte y Kendall. Además, el recinto de Kendall también estará abierto el 3 de noviembre, Día de Elecciones.

Con el lema inspirador Your Vote is Your Voice, el College se ha transformado en motor impulsor de la preparación de alumnos y comunidad para el ejercicio del voto. Durante la Semana Nacional de Información al Votante, se realizaron seminarios web auspiciados por el Instituto de Participación Cívica y Democracia que trataron diferentes temas, desde recursos para conocer a fondo el contenido de las boletas, hasta medidas preventivas de salud en los colegios electorales. Dichos seminarios semanales gratuitos seguirán realizándose hasta el día de las elecciones. Otra herramienta importante es la Guía de elecciones del estudiante, orientación fundamental para una votación informada.

También realizamos el evento virtual, sin filiación partidista para votantes, Make Your Mark Miami! Artists Rally for the Vote, con sesiones a cargo de líderes comunitarios y expertos en asuntos de votación, así como presentaciones exclusivas de notables artistas miamenses.

El voto es uno de los más valiosos privilegios y deberes que tenemos como ciudadanos estadounidenses. El MDC, a lo largo de su historia, ha guiado y seguirá guiando a sus alumnos por el camino de la participación ciudadana, porque el voto estudiantil es vital para el cumplimiento de ese compromiso inquebrantable que tenemos con la democracia.