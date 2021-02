Y ahora ... la fábula de privatizar el socialismo

El asalto a Venezuela parece no terminar nunca. Las riquezas para esculcar al país pareciésen no tener fondo, ser inagotables. Visto a simple vista esto es maravilloso, creyera que es un verdadero regalo al pueblo de DIOS, un premio a su estóica resistencia, a su valor, a su entrega y lucha por la libertad y la democracia, pero desafortunadamente no es así.