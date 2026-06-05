viernes 5  de  junio 2026
BALONCESTO

Confirman asistencia de Trump al tercer partido de las Finales de la NBA en Nueva York

El mandatario Donald Trump señaló que fue invitado por James Dolan, propietario de los Knicks, un equipo que llevaba sin jugar unas Finales desde 1999

Una toma del Madison Square Garden, casa de los Knicks de Nueva York, antes del primer partido de las Finales de la NBA, el 3 de junio de 2026.

Una toma del Madison Square Garden, casa de los Knicks de Nueva York, antes del primer partido de las Finales de la NBA, el 3 de junio de 2026.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el lunes al tercer partido de las Finales de la NBA entre los locales Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio en el Madison Square Garden, informó este jueves la Casa Blanca.

El mandatario, nacido en Nueva York, dijo que fue invitado por James Dolan, propietario de los Knicks, un equipo que llevaba sin jugar unas Finales desde 1999.

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"La respuesta es sí", dijo Trump. "Él me invitó, voy a ir. Podría ser el lunes, sí... quizá vaya a los dos".

Los Knicks, que el miércoles ganaron el primer partido de las Finales en San Antonio, hospedarán el tercer episodio de esta eliminatoria el lunes y el cuarto el miércoles.

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En un primer momento, Trump se mostró impreciso sobre cuál de los partidos presenciaría y no descartó asistir a ambos.

La Casa Blanca confirmó el jueves por la noche, a través de la agenda oficial de la presidencia, que Trump asistirá al partido del lunes.

La presencia de Trump probablemente implicará un refuerzo de las medidas de seguridad dentro y en los alrededores del recinto situado en Midtown Manhattan.

Los fabulosos playoffs de los Knicks, que encadenan 12 partidos ganados, han reactivado la ilusión en la hinchada de la mayor ciudad de Estados Unidos, que no celebra un campeonato de su equipo desde 1973.

La racha ha desatado una gran expectación en la ciudad y disparado los precios de las entradas para las Finales.

Apoyo del comisionado

Desde San Antonio, el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo a periodistas que estaba "encantado" de que Trump quisiera formar parte de las Finales.

"El presidente Trump es, sin duda, muy neoyorquino", dijo Silver en declaraciones recogidas por The Athletic. "Estoy encantado de que otro neoyorquino quiera sumarse al entusiasmo y la alegría que rodea a este equipo de los Knicks".

Silver recordó que Trump, desde antes de postularse para un cargo público, "era un gran aficionado de los Knicks".

"Estuve con él en muchos partidos de los Knicks en los viejos tiempos", señaló el comisionado, recordando que Trump apareció en un anuncio promocional de la NBA llamado "I Love This Game".

El comercial, realizado en la temporada 2004-05, incluía a varios famosos como Trump, que lanzaba su popular frase "You’re fired" ("Estás despedido") del reality show "The Apprentice".

FUENTE: AFP

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