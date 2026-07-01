miércoles 1  de  julio 2026
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Países Bajos culmina misión de rescate en Venezuela por baja posibilidad de hallar supervivientes

El equipo neerlandés, formado por 64 especialistas, ocho perros de rescate y material especializado, llegó yestableció una base de operaciones en La Guaira

Personas lloran frente a escombros de edificios afectados por terremotos este jueves, en La Guaira (Venezuela).&nbsp;&nbsp;

Personas lloran frente a escombros de edificios afectados por terremotos este jueves, en La Guaira (Venezuela).  

EFE/ Ronald Peña R.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HAYA.- El equipo neerlandés de búsqueda y rescate urbano este miércoles que da por concluida su misión en Venezuela al reducirse las posibilidades de encontrar a personas con vida, después de varios días de trabajo en las zonas afectadas por los terremotos que han dejado al menos 1.943 muertos.

La organización, USAR, explicó que la decisión responde a la baja posibilidad de encontrar ya supervivientes bajo los escombros y al aumento de otras necesidades urgentes, como tiendas de campaña, atención médica y suministros básicos.

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"Las posibilidades de encontrar ahora a personas con vida ya son muy reducidas. En este momento se necesita mucho más otro tipo de ayuda", señaló Jorg van Waardhuizen, integrante de USAR, al canal público NOS.

El equipo neerlandés, formado por 64 especialistas, ocho perros de rescate y material especializado, llegó a Venezuela el pasado viernes por la noche y estableció una base de operaciones en La Guaira, una de las zonas más afectadas.

Desde allí, trabajó “día y noche” junto a los servicios de emergencia venezolanos y otros equipos internacionales en labores de búsqueda y rescate, además de aportar expertos al centro internacional de coordinación de la ayuda humanitaria, explica la organización en un comunicado.

USAR admite que no logró rescatar con vida a ninguna persona durante esta misión, aunque colaboró con otros equipos internacionales que sí encontraron supervivientes, entre ellos, un equipo jordano que localizó ayer a un niño de tres años bajo los escombros.

Según las últimas cifras oficiales de Caracas, los servicios de emergencia han rescatado a 6.461 personas, una cifra que podría acercarse a las 20.000 si se incluye a quienes lograron salir por sus propios medios o fueron ayudados por familiares y vecinos.

"Regresamos con sentimientos encontrados, porque queda muchísimo por hacer en un país que ya atravesaba una crisis humanitaria antes de estos terremotos", afirmó el subcomandante del equipo neerlandés, Martin Evers.

Evers también subrayó que la solidaridad internacional que se ha visto en los últimos días “ha sido conmovedora” y señaló que “la humanidad va más allá de las fronteras, especialmente en catástrofes como esta".

Antes de volver a Países Bajos, el equipo viajará este jueves a Curazao, donde sus integrantes serán sometidos a revisiones médicas y evaluaciones psicológicas, y está previsto que aterricen el domingo por la mañana en la base aérea de Eindhoven, en Países Bajos.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el miércoles pasado han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

FUENTE: Con información de EFE

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