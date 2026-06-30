ONU pide fondos para atender la emergencia alimentaria en Venezuela tras los terremotos

Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela).

Miembros del equipo de búsqueda y rescate USAR de Chile permanecen sobre los escombros de edificios dañados en Catia La Mar, La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, tras los devastadores terremotos.

Trabajadores retiran escombros de un edificio colapsado en el barrio San Bernardino de Caracas el 28 de junio de 2026, tras los terremotos.

Una mujer reza en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en La Guaira (Venezuela).

WASHINGTON — El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas emitió este martes un llamamiento inicial por 50 millones de dólares para brindar asistencia alimentaria durante los próximos tres meses a unas 500.000 personas afectadas por los terremotos que golpearon el norte de Venezuela.

Stephanie Hochstetter, representante del PMA en Venezuela, explicó durante una rueda de prensa por videoconferencia desde La Guaira que el monto solicitado permitirá garantizar ayuda alimentaria de emergencia, aunque advirtió que la cifra podría modificarse a medida que avance la evaluación de las necesidades en las zonas afectadas.

Reservas disponibles y llamado a financiamiento

La funcionaria informó que, antes de los terremotos del 24 de junio, el organismo contaba con más de 3.000 toneladas de alimentos almacenadas en Venezuela, suficientes para abastecer a más de 10.000 familias durante dos meses. Agregó que el PMA también dispone de reservas en Colombia y Panamá que podrían incorporarse a la operación humanitaria.

"Los terremotos han afectado a numerosas familias, algunas de las cuales ya tenían dificultades para costear alimentos básicos. Ahora, con los medios de subsistencia destruidos y las infraestructuras gravemente dañadas, muchas familias corren el riesgo de caer aún más en la precariedad", afirmó Hochstetter.

ONU advierte sobre el riesgo de una crisis prolongada

La representante del PMA señaló que la experiencia en otras emergencias similares demuestra que las necesidades humanitarias persisten una vez disminuye la atención internacional.

"Lo que hemos aprendido de otros terremotos de esta magnitud es que, cuando la atención se desvanece, las necesidades no disminuyen. Por eso pedimos desde el principio un apoyo sostenible para evitar que las familias queden atrapadas en un ciclo prolongado de inseguridad alimentaria", indicó.

Según datos de Naciones Unidas, antes de los terremotos cerca de 7,9 millones de personas en Venezuela ya requerían algún tipo de asistencia humanitaria. La solicitud del PMA se produce mientras continúan las labores de rescate tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio.

De acuerdo con el más reciente balance oficial divulgado por la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, la emergencia deja más de 1.700 fallecidos y miles de heridos, además de severos daños en infraestructura y viviendas en varias regiones del país.

FUENTE: Con información de AFP