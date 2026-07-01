Elevan a 26 los españoles fallecidos y 150 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, elevó a 26 los españoles fallecidos y 150 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela, además de los 11 que se encuentran los escombros.
Cifras del régimen indican que hay más de 1.900 personas murieron y 10.500 han resultado heridas a causa del doblete sísmico del pasado miércoles 24 de junio
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, elevó a 26 los españoles fallecidos y 150 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela, además de los 11 que se encuentran los escombros.
Así lo informó el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los medios tras despedir al equipo médico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que parte a Venezuela para atender las necesidades sanitarias urgentes tras los potentes sismos de la semana pasada.
El ministro también señaló que va a aterrizar un nuevo vuelo de repatriación en Madrid procedente de Venezuela "trasladando a 130 pasajeros", de los cuales 92 son españoles, pero también hay ciudadanos venezolanos, europeos y de otras nacionalidades con las que el Gobierno español está colaborando.
Las autoridades del régimen en Venezuela informaron este martes de que más de 1,900 personas murieron y 10,500 han resultado heridas a causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que registró el pasado miércoles 24 de junio en el centro de la costa venezolana y sus posteriores réplicas.
FUENTE: Europa Press