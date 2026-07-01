Elevan a 26 los españoles fallecidos y 150 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela

Residentes observan los destrozos causados en uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, elevó a 26 los españoles fallecidos y 150 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela , además de los 11 que se encuentran los escombros.

Así lo informó el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los medios tras despedir al equipo médico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que parte a Venezuela para atender las necesidades sanitarias urgentes tras los potentes sismos de la semana pasada.

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El ministro también señaló que va a aterrizar un nuevo vuelo de repatriación en Madrid procedente de Venezuela "trasladando a 130 pasajeros", de los cuales 92 son españoles, pero también hay ciudadanos venezolanos, europeos y de otras nacionalidades con las que el Gobierno español está colaborando.

Las autoridades del régimen en Venezuela informaron este martes de que más de 1,900 personas murieron y 10,500 han resultado heridas a causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que registró el pasado miércoles 24 de junio en el centro de la costa venezolana y sus posteriores réplicas.

FUENTE: Europa Press