Pieza teatral honra en Miami el legado de Federico García Lorca

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la dramaturga y directora de escena española sobre Lorca, flamenco y contemporáneo, obra que reúne a un elenco de actores de diferentes orígenes para celebrar ese respeto y derecho de igualdad que Lorca solía defender en sus textos.

¿Qué te motivó a concebir esta obra que honra el legado de una figura tan importante como Federico García Lorca?

Esta propuesta es un sueño que se hace realidad. Desde que empecé a estudiar y entender a Lorca, he querido hacer algo así. Estoy absolutamente enamora de Federico, de sus textos y poemas. Poeta en Nueva York es mi libro de cabecera. Y al venir a este país entendí que mi visión de Lorca podría gustar, al menos sé que es una apuesta muy diferente a lo que he visto de Federico en esta ciudad. Y lo hago asustada, con mucha humildad, pero deseando que guste y que llegue al corazón de la audiencia. He dirigido muchas veces antes, en España y aquí, pero es mi primera vez en Miami, como dramaturga y directora y con un elenco de 10 personas en el escenario, es todo un reto.

¿Por qué consideras importante recordar su obra en tiempos actuales?

Para mí es muy importante que se refleje sobre el escenario lo que aún ocurre en las calles de cualquier país, ya sea en España o en EEUU. Denunciar el racismo o la diferencia de clases, denunciar la falta de humanidad, a quienes no toleran o respetan las diferentes orientaciones sexuales. Lorca era un escritor muy comprometido, sobre todo, con las minorías y las injusticias. Y yo quiero que eso se refleje en mi montaje. Quiero mantener a Lorca vivo, que el público lo conozca más, que tenga ganas de llegar a casa y leer más sobre él, que sienta sus poemas, su alma. Lorca hablaba siempre de fomentar la cultura y el teatro. Y eso, desde mi humilde lugar, también quiero hacerlo yo.

¿Qué es lo que más te ha seducido de la obra de Lorca? ¿Y por qué?

Me gusta todo, pero el hecho que sus textos, escritos en los años 20 y 30 sean tan actuales, me fascina.

¿Cuáles elementos especiales caracterizan a esta puesta en escena?

Quizá la gente asocia "el flamenco" con el baile flamenco, pero para mí y para muchos españoles, el flamenco es un sentimiento, un duende especial que ocurre o no en situaciones concretas. En esta obra, la música de la mano de un guitarrista impresionante nos lleva a conocer el flamenco desde ese lugar tan emotivo y especial. La guitarra acompaña y da fuerza a cada escena, es un ejercicio muy bonito y los actores fluyen sobre ella de una manera única. Quizá esa es una de las diferencias en mi espectáculo.

¿A qué público dirías que va dirigida? ¿Por qué no deben perdérsela?

Está dirigida a todo aquel que tenga ganas de ir al teatro a sentir y a conocer la obra de Federico. A todo aquel que esté abierto a disfrutar de una experiencia diferente y dejarse llevar por la belleza de los textos. No deberían perdérsela porque es diferente y seguramente salgan enamorados de Lorca como lo estoy yo, y porque va a ser muy especial.

En esta pieza apuestas por la diversidad en cuanto al elenco, ¿influyó en esto la naturaleza de Miami, o tiene algo que ver con la esencia de Lorca o el trasfondo de la historia?

Desde que empecé a escribir esta obra, supe que quería un elenco completamente diverso en todos sus sentidos. Los textos de Lorca defienden a todos y, desde su lugar, él defendía la igualdad; siempre digo que si estuviera aquí ahora, sería el primero en las manifestaciones a favor de los derechos de todos: gays, negros, judíos, gitanos. Eso es lo que él escribió en su momento, y eso es lo que yo quiero defender en esta propuesta: igualdad, respeto y que todos seamos iguales independientemente de color, raza, religión u orientación sexual. Por eso tengo un elenco diverso, para mí es importante mostrar eso y reflejar la realidad de las calles de todas las ciudades en esta época.

¿Qué reflexiones nos deja Lorca, flamenco y contemporáneo­?

Podrí ser que respetemos a todos por igual. Y mi intención es que se conozca más a Lorca, que se entienda, que se lea más, que se sienta más. Necesitamos más libros y menos teléfonos y ordenadores. Más poesía en nuestras vidas y mucho amor. Como Lorca dijo un día: “Enviadme libros, libros, muchos libros, para que mi alma no muera".

Lorca, flamenco y contemporáneo, funciones del 29 de noviembre al 15 de diciembre, en Main Street Playhouse, 6766 Main Street, en Miami Lakes, Florida. Para boletos, llame al 305 558 3737.