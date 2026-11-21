MIAMI.- La pintura Ogue Orisa (Eggue Orissa, l'herbe des dieux), creada en 1943 por el maestro cubano Wifredo Lam, alcanzó la cifra de 11,605,000 dólares durante la subasta 20th Century Evening Sale celebrada por la casa Christie's en Nueva York. Con esta transacción, la obra establece un nuevo récord de venta para el artista en el mercado de subastas, superando el techo histórico que otra de sus piezas mantenía desde el año 2020.

La adjudicación al martillo se cerró en 9.5 millones de dólares, alcanzando el monto final de 11.6 millones al sumar las comisiones correspondientes. La obra había salido al mercado con una valoración estimada de entre 10 y 15 millones de dólares.

Exhibición en la Semana del Arte de Miami

El comprador de la pieza es el galerista y coleccionista Gary Nader, radicado en Florida, quien confirmó que la pintura formará parte de los fondos de su espacio cultural. Ogue Orisa será expuesta al público en el Gary Nader Art Centre, situado en el barrio de Wynwood en Miami, dentro de la muestra Lam Basquiat Songye, programada del 2 de diciembre de 2026 al 31 de marzo de 2027.

“La obra supera por más de dos millones de dólares el récord previo de Lam, fijado en 2020 por la pintura Omi Obini en 9,603,800 dólares”, confirmaron los reportes de la agencia EFE y los registros de la casa Christie's.

Pintada tras el retorno de Lam a Cuba en 1941, la obra pertenece a su etapa de madurez creativa en la que fusionó el cubismo y el surrealismo con el universo espiritual afrocubano. La pieza estuvo incluida recientemente en la retrospectiva dedicada al creador por el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) entre noviembre de 2025 y abril de 2026.

Contexto del mercado del arte

La venta de Ogue Orisa se enmarcó en una jornada de subastas que acumuló un total de 626.6 millones de dólares en recaudación. Durante la misma sesión, el pintor ruso Wassily Kandinsky registró la cifra más alta de la noche con Betonte Ecken (85.78 millones de dólares), mientras que el colombiano Fernando Botero logró una nueva marca personal en escultura con Horse (5.24 millones de dólares).

Aunque la cifra posiciona a Ogue Orisa como la obra más cara vendida en subasta de Wifredo Lam, la marca global para un artista nacido en Cuba en el mercado secundario continúa perteneciendo a Félix González-Torres, cuya instalación Untitled (America #3) alcanzó los 13,635,000 dólares en mayo de 2024.