Poznan, un viaje a través del tiempo y la cultura

Ninguna ciudad es una verdadera ciudad sin alma cultural, y Poznan la tiene. Considerada el corazón histórico de la Polonia antigua, esta ciudad colorida y transitable posee un ambiente ecléctico y poco convencional. Aquí se unen el antiguo patrimonio, la vitalidad urbana moderna y la cultura.

Comencemos visitando Ostrów Tumski (Isla de la Catedral), donde el primer gobernante polaco, Mieszko I, fundó su ducado alrededor del año 960 y donde hoy se encuentra la catedral más antigua de Polonia.

La iglesia fue construida inicialmente en la segunda mitad del siglo X dentro del asentamiento fortificado de Poznan. Fue reconstruida en estilo gótico 400 años después, y de nuevo en estilos barroco y neoclásico, tras dos grandes incendios en 1622 y 1772.

Hoy, al reunir todos estos estilos arquitectónicos, podemos admirar esta histórica estructura y su magnífico interior.

Cerca se encuentra Brama Poznania (Puerta de Poznan), un innovador centro patrimonial que combina exposiciones multimedia con visitas guiadas. Con vistas al río Warta, también es un lugar tranquilo para detenerse, relajarse y contemplar el paisaje.

Centro de la ciudad

Al adentrarnos en el corazón de la ciudad, llegamos a la colorida y ecléctica Plaza del Mercado Viejo, antaño un bullicioso centro donde los comerciantes traían sus mercancías. Hoy, rebosa de vida con restaurantes, cafeterías y tiendas que llenan el entorno histórico de energía.

En su centro se alza el impresionante Ayuntamiento renacentista, reconstruido en 1550 por el arquitecto italiano Giovanni Battista di Quadro y ligeramente girado para realzar su grandeza. Cada mediodía, la multitud se reúne para ver cómo dos cabras mecánicas emergen del reloj y chocan sus cabezas 12 veces —una querida tradición del siglo XVI—, seguidas de un toque de corneta desde un balcón.

Tras su devastadora destrucción durante la Segunda Guerra Mundial, la Plaza del Mercado Viejo fue reconstruida meticulosamente con fotografías y pinturas antiguas.

Sin embargo, el verdadero carácter de una ciudad reside en su gente y sus tradiciones. Tras un largo proceso, los polacos lograron una transición pacífica de un estado totalitario comunista a una democracia liberal.

Siéntese a comer o tomar una cerveza o vino y converse con la gente. “Esta es una ciudad encantadora con una rica historia, cultura y un espíritu moderno”, comentó Oliwia, camarera de uno de los cafés, mientras servía una cerveza fría.

“Tenemos una mezcla de arquitectura tradicional y comodidades modernas, buena infraestructura y un costo de vida relativamente asequible”, añadió con una sonrisa, mirando hacia la hermosa plaza.

Cerca del Ayuntamiento, hay varias atracciones notables, como la Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Fara Poznanska). Construida entre 1651 y 1701 por arquitectos polacos e italianos, esta obra maestra del barroco cuenta con influencias romanas, sobre todo en las monumentales columnas corintias de su interior.

A pocos pasos se encuentra el Centro Cultural Zamek, construido originalmente a principios del siglo XX para albergar al emperador alemán Guillermo II. Hoy en día, el palacio se ha transformado en uno de los principales espacios culturales de Poznan, donde se celebran conciertos, proyecciones de películas, exposiciones y más de 2.500 eventos al año. La azotea ofrece vistas panorámicas de la ciudad que permiten ver, a vuelo de pájaro, cómo la historia y la creatividad moderna coexisten aquí.

A continuación, se encuentra el Museo Rogalowe de Poznan, donde los visitantes pueden presenciar, e incluso participar, en la elaboración del pan más apreciado de la ciudad: el croissant de San Martín. La demostración interactiva resulta ser tan entretenida como deliciosa.

El Museo Nacional de Poznan es otra visita obligada. Dañado durante la Segunda Guerra Mundial, su colección fue saqueada por los nazis, y muchas de sus exposiciones, incluidas colecciones naturales y etnográficas completas, fueron destruidas.

Sin embargo, después de la guerra, los polacos lograron recuperar una cantidad significativa de obras de arte robadas, restaurando gran parte del legado cultural del museo.

Los aficionados a la historia también apreciarán el Centro de Cifrado Enigma, que rinde homenaje a los criptólogos polacos que descifraron el código Enigma, un logro que ayudó a acortar la Segunda Guerra Mundial y cambiar el curso de la historia.

A las afueras de la ciudad se encuentra la Galería de Arte del Palacio Rogalin, que alberga una extensa colección de obras de artistas polacos e internacionales. El museo también ofrece una impresionante visita virtual, que permite a los visitantes explorar sus galerías e interiores en línea.

Gastronomía

Poznan ofrece un panorama culinario rico y diverso, con sabores de varios países. Sin embargo, decidimos centrarnos en la cocina tradicional polaca: una forma de experimentar la ciudad a través de sus sabores más auténticos.

La cocina polaca se basa en ingredientes contundentes: carnes, tubérculos, setas y algunos productos fermentados que aportan sabor y carácter. Los platos son sabrosos y aromáticos, a menudo marcados por una agradable acidez que equilibra la perfección de su riqueza.

En el restaurante Hyka, situado cerca de la Catedral de Poznan, puede disfrutar de la cocina tradicional de la Gran Polonia con un toque moderno. El menú incluye paté de jabalí en hojaldre, pato con albóndigas y col lombarda, sabrosas sopas, estofado de ciervo y, por supuesto, los siempre populares pierogis.

Para los amantes del queso, el restaurante Fromaeria, recomendado por Michelin, es una visita obligada. Fiel a su nombre, es un paraíso para los amantes del queso, con una amplia selección de quesos polacos y de varios países, maridados a la perfección con vinos locales e internacionales. Además, los platos que ofrece la cocina cuentan con el queso como ingrediente, desde risotto y solomillo de ternera con puré de patatas hasta brioche con helado de queso. Un servicio atento e impecable completa la experiencia.

Ubicado en un edificio de 700 años de antigüedad en la Plaza del Mercado Viejo, el restaurante Ratuszova combina el encanto histórico del local con la refinada cocina polaca, presentada con un estilo moderno. Cuenta la leyenda que el rey Juan II Casimiro Vasa vivió aquí entre 1657 y 1658. En el menú, destaca el pato asado con col lombarda, grosellas, bollos de levadura tradicionales polacos y una salsa de manzanas regionales. El establecimiento también ofrece apartamentos boutique para quienes buscan una experiencia histórica completa.

También en la Plaza del Mercado Viejo, el Restaurante Browaria ocupa un elegante edificio centenario y adaptado a tiempos modernos que es famoso por sus cervezas artesanales y su contundente cocina polaca. Pruebe la sopa agria de centeno con champiñones, aceite de perejil, eneldo y almendras tostadas, el acompañamiento perfecto para una pinta de cerveza fría. Este establecimiento también ofrece alojamiento en un ambiente encantador en el corazón de la ciudad.

Consulte el portal VisitPoznan, disponible en polaco e inglés.

Cuándo visitar

La primavera (de marzo a mayo) y el otoño (de septiembre a noviembre) ofrecen un clima agradable y fresco, con menos aglomeraciones, mientras que el verano (de junio a agosto) es la época más popular para visitar.

El invierno puede ser frío y nevoso, pero también hermoso.

Cómo llegar

LOT Polish Airlines ofrece servicio directo desde Chicago, Los Ángeles, Miami, Newark y Nueva York a Varsovia, donde puede conectar con Poznan por aire o tierra.

Si tiene pasaporte estadounidense, no necesita visado hasta 90 días, pero si viaja con el documento de otro origen, póngase en contacto con la oficina consular polaca para obtener la información pertinente.

Cómo desplazarse

Polonia cuenta con un sistema de transporte público moderno y bien desarrollado, que incluye aviones, trenes, autobuses y tranvías, lo que facilita los desplazamientos entre ciudades y regiones.

Si viaja hacia o desde Poznan en tren, la estación principal de trenes de la ciudad es grande, moderna y fácil de recorrer, lo que la convierte en una cómoda puerta de entrada o salida a la ciudad. También funciona como un centro neurálgico que conecta Poznan con numerosas ciudades importantes de Polonia y Europa.

Idioma

El polaco es el idioma oficial, pero el inglés se habla y se entiende ampliamente en muchas ciudades y destinos turísticos.

Dónde alojarse

Poznan ofrece una amplia gama de opciones de alojamiento para todos los presupuestos. Durante nuestra visita, nos alojamos en el City Solei Boutique Hotel, convenientemente ubicado en el centro de la ciudad, cerca de Ostrów Tumski y la Plaza del Mercado Viejo.

Polonia es uno de los países más asequibles de Europa, con opciones económicas de comida, alojamiento, transporte y actividades, lo que facilita disfrutar de las ciudades sin gastar demasiado.

Moneda

Aunque Polonia es miembro de la Unión Europea, el zloty sigue siendo la moneda oficial y de curso legal del país.

El euro se adoptará con el tiempo, así que ahora es un buen momento para visitarlo mientras los precios se mantengan relativamente bajos.

Sigue estos consejos para ahorrar dinero. NO CAMBIE DINERO, ni antes de viajar ni en su destino. La mayoría de los viajeros suelen cambiar dólares, ignorando las comisiones, a menudo excesivas, que se les cobran.

Es mejor depositar el dinero en su cuenta bancaria y usar su tarjeta de cajero automático en cuanto llegue a su destino. El banco emisor le cobrará tres o cuatro dólares, pero se ahorrará la comisión de cambio y obtendrá el mejor tipo de cambio internacional disponible.

También puede usar tarjetas de crédito en tiendas, restaurantes y hoteles.