¿Quién es Izma? El corista de Nicky Jam que ahora es viral en TikTok con su música

En la era de las redes sociales, donde la viralidad parece surgir de la noche a la mañana, pocas historias revelan lo que realmente existe detrás de ese momento de explosión digital. La historia de Izma es una de esas excepciones: un artista que durante años trabajó lejos de los reflectores, afinando su voz mientras otros ocupaban el centro del escenario, hasta que finalmente el mundo comenzó a escucharlo.

En los últimos meses, sus interpretaciones han acumulado millones de visualizaciones en redes sociales, convirtiéndolo en uno de los nuevos nombres que empiezan a resonar con fuerza en la conversación musical digital. Sin embargo, para Izma, este momento no se siente como un golpe de suerte, sino como el resultado natural de un camino largo, silencioso y profundamente disciplinado.

“Lo estoy viviendo con mucha gratitud”, comparte el artista.

“Durante años trabajé en silencio, afinando mi voz mientras otros estaban bajo la luz principal. Ver ahora a millones de personas conectando con lo que hago desde sus celulares es algo que todavía me cuesta procesar. Profesionalmente es una bendición y personalmente es la confirmación de que nunca estuve equivocado en seguir creyendo en mí”. “Durante años trabajé en silencio, afinando mi voz mientras otros estaban bajo la luz principal. Ver ahora a millones de personas conectando con lo que hago desde sus celulares es algo que todavía me cuesta procesar. Profesionalmente es una bendición y personalmente es la confirmación de que nunca estuve equivocado en seguir creyendo en mí”.

En una industria cada vez más dominada por estrategias digitales y tendencias efímeras, Izma atribuye su explosión en redes a un factor que no se puede fabricar: la autenticidad.

Según explica, nunca buscó crear un contenido viral; simplemente compartió su voz de la forma en que siempre lo ha hecho.

“Creo que la gente conecta cuando siente verdad”, afirma. “No intenté ser viral. Canté con el corazón abierto, como siempre lo he hecho. Cuando no hay filtros emocionales, la música llega de otra manera, y creo que el público abrazó esa honestidad”.

Mucho antes de que su nombre comenzara a circular en redes sociales, Izma ya había experimentado la intensidad de los grandes escenarios. Durante años formó parte de giras internacionales como corista del reconocido artista urbano Nicky Jam.

El camino hacia esa oportunidad comenzó de manera sencilla: subiendo versiones acústicas de canciones del cantante a internet. Con el tiempo, su talento llamó la atención del propio artista y, después de insistir durante años y tocar múltiples puertas, llegó la llamada que cambiaría su carrera.

“Esa etapa fue mi universidad emocional y profesional”, recuerda. “Aprendí a disfrutar el escenario, a escuchar, a construir armonías que elevan la voz principal. Fue un honor enorme y también una preparación para lo que vendría después”.

La vida en gira también dejó lecciones profundas. Más allá del glamour de los conciertos, Izma habla de disciplina, resistencia y responsabilidad.

“Las giras no son solo luces y aplausos. Son vuelos interminables, poco descanso y la presión de sostener un show frente a miles de personas cada noche. También aprendí mucho de la ética de trabajo de Nicky Jam: su hambre por darlo todo en cada concierto, como si fuera el primero de su vida”.

Entre los recuerdos más intensos de esa etapa, uno permanece grabado con especial fuerza: cantar en el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot junto al cantautor Tommy Torres.

Escuchar a un estadio completo cantar a todo pulmón mientras él interpretaba las armonías detrás del artista principal fue una experiencia transformadora.

“Sentí la vibración en el pecho”, recuerda. “Y pensé: ‘Algún día quiero escuchar a la gente cantar mis canciones así’. Ese pensamiento se quedó conmigo”.

Tras vivir la industria desde dentro, Izma asegura que su visión del éxito cambió radicalmente. Comprendió que el talento por sí solo no basta.

“La disciplina lo es todo”, afirma. “Ya no quiero solo cantar bien; quiero que mi voz deje algo en quien la escuche”.

Dar el paso de corista a artista solista no fue sencillo. Después de años desempeñando un rol específico dentro de un espectáculo, encontrar el espacio para mostrar su identidad artística implicó un proceso de valentía y confianza.

“Cuando estás acostumbrado a estar detrás, salir al frente requiere un acto de fe”, explica. “Pero entendí que mi voz también tenía una historia propia que contar”.

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Si algo ha sorprendido a Izma en esta nueva etapa es la profundidad de la respuesta del público.

Entre millones de reproducciones y comentarios, hay mensajes que lo han marcado especialmente: personas que aseguran haber llorado al escucharlo o que encontraron consuelo en su música durante momentos difíciles.

“Nunca imaginé que algo que hago de forma tan natural pudiera convertirse en refugio para otros”, dice.

Para Izma, el crecimiento reciente no representa simplemente un fenómeno viral, sino el inicio de una nueva etapa artística.

“No siento que me volví viral”, afirma. “Siento que finalmente me están viendo. Es el comienzo de mi identidad como artista, no solo como corista”.

Actualmente trabaja en nueva música original, colaboraciones estratégicas y contenido que permita al público conocer más sobre su historia y su evolución creativa.

A quienes sienten que su talento aún no ha sido descubierto, Izma les deja un mensaje claro:

“El proceso no es un castigo, es preparación. A veces creemos que nada está pasando, pero la historia se está escribiendo en silencio. Perseveren, porque el momento correcto llega”. “El proceso no es un castigo, es preparación. A veces creemos que nada está pasando, pero la historia se está escribiendo en silencio. Perseveren, porque el momento correcto llega”.

En el corto plazo, el artista planea lanzar un nuevo sencillo original (su primer material propio en varios años) mientras continúa consolidando su presencia digital.

A largo plazo, su visión incluye giras como artista principal, el desarrollo de un álbum conceptual y colaboraciones con grandes nombres de la industria, con el objetivo de consolidarse como una voz con identidad propia dentro de la música latina.

Su meta para este año es clara: transformar este momento viral en una carrera sólida.

“Quiero demostrar que esto no fue suerte”, concluye. “Es propósito, disciplina y años de trabajo que finalmente están encontrando su momento”.

Instagram: @izmapr