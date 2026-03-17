martes 17  de  marzo 2026
MÚSICA

Anuncian cuarta edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música

El especial tendrá lugar el 23 de abril a las 9:00 p.m. ET, y será transmitido a través de Telemundo y Peacock

La actriz colombiana Greeicy Rendón llega para el Billboard Mujeres Latinas en la Música en el Centro Watsco en Coral Gables, Florida, el 6 de mayo de 2023.

La actriz colombiana Greeicy Rendón llega para el Billboard Mujeres Latinas en la Música en el Centro Watsco en Coral Gables, Florida, el 6 de mayo de 2023.

AFP/Giorgio Viera
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Billboard y Telemundo anunciaron la cuarta edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música, plataforma que celebra a las artistas femeninas que impulsan cambios y mantienen un activismo en pro de la inclusión en la industria musical global.

El especial tendrá lugar el 23 de abril a las 9:00 p.m. ET, y será transmitido a través de Telemundo y Peacock.

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"Nos honra unirnos una vez más a Billboard para destacar a las mujeres extraordinarias que están dando forma a la industria de la música latina", comentó en un comunicado compartido a la prensa Javier Pons, chief content officer y head de Telemundo Studios.

"Más que una celebración, Billboard Mujeres Latinas en la Música representa un firme reconocimiento a la importancia de la representación y al impacto innegable que las latinas tienen en el panorama musical global. En Telemundo, nos enorgullece amplificar estas voces y ofrecer a nuestra audiencia una noche memorable de reconocimiento, empoderamiento y presentaciones de talla mundial".

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Impacto femenino

Por su parte, Leila Cobo, codirectora de contenido de Billboard, destacó que esta celebración es uno de los grandes logros de la plataforma.

"Es algo que creamos hace cuatro años, de cero, al ver que no existía un programa dedicado exclusivamente a celebrar los logros de las artistas latinas. Ver cómo ha crecido y cómo se ha convertido en una plataforma para impulsar nuevos talentos, así como en un espacio para celebrar a artistas icónicas de todo el mundo y de todos los géneros, demuestra cuán profundo y diverso es nuestro talento. Nos da un orgullo inmenso ver el éxito y longevidad de Mujeres Latinas en la Música, y estamos emocionados de celebrar al extraordinario grupo de mujeres de este año, tanto por su arte como por su impacto a escala global".

Las artistas honradas será anunciadas en los próximos días.

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