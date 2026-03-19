jueves 19  de  marzo 2026
MÚSICA

Ingresos de música grabada superan los 30 millones de dólares

El documento expuso el crecimiento en todas las regiones del mundo, así como también los modelos de distribución de los contenidos y el aumento del streaming

Shakira actúa en el medio tiempo de la final de la Copa América 2024.

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AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El reciente Informe Mundial sobre la Música (GRM) de la e la IFPI ha revelado que las ventas de música en 2025 crecieron mundialmente por onceavo año consecutivo, lo que ha permitido que se rompa un hito histórico: los ingresos por música grabada se han posicionado en 31.700 millones de dólares.

Informe

El documento expuso el crecimiento en todas las regiones del mundo, así como también las discográficas que promueven artistas, los modelos de distribución de los contenidos y el aumento del streaming de pago.

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"Las nuevas cifras confirman que el streaming por suscripción sigue siendo el motor principal de la industria, con ingresos que superaron los 22.000 millones de dólares y representaron el 69,6% de las ganancias de música grabada. Según la IFPI, ya hay 837 millones de usuarios de streaming de pago a nivel mundial, un aumento frente a los 752 millones registrados en el informe del año anterior", reseña Billboard.

"Impulsado por un aumento del 13,7% en las ventas de vinilos, los formatos físicos tuvieron un fuerte regreso en 2025, creciendo un 8% tras una caída del 3% en 2024. Los ingresos por derechos de interpretación tuvieron un leve incremento del 0,3%, alcanzando 2.900 millones de dólares, mientras que tanto los ingresos por sincronización (-2%) como las descargas y otros ingresos digitales (-5%) registraron caídas durante el año", agrega.

Igualmente, la IFPI explicó que si bien todas las regiones evaluadas presentaron un aumento en los ingresos por música grabada, pero Estados Unidos mantiene su estatus como líder con un crecimiento de 3,3%, en comparación al 2024 cuando registró un 2,2%.

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