viernes 9  de  octubre 2026
RECONOCIMIENTO

Quién es Navi Pillay, la jurista sudafricana que ganó el Nobel de la Paz 2026

Navanethem "Navi" Pillay domina el arte de los casos difíciles. Abogada de origen indio en la Sudáfrica del apartheid, llegó a ser jueza y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (2008-2014)

La abogada sudafricana y defensora del derecho internacional, Navi Pillay, se dirigió a los periodistas tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2026, el 9 de octubre de 2026, en la histórica Sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg.

La abogada sudafricana y defensora del derecho internacional, Navi Pillay, se dirigió a los periodistas tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2026, el 9 de octubre de 2026, en la histórica Sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg.

FRANK BOXLER / AFP

La sudafricana Navi Pillay, defensora de Nelson Mandela y exjueza de la CPI, ganó este viernes el Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor del derecho internacional cuando, según el jurado, la justicia está "bajo ataque".

Navanethem "Navi" Pillay domina el arte de los casos difíciles. Abogada de origen indio en la Sudáfrica del apartheid, llegó a ser jueza y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (2008-2014).

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Su carrera la ha llevado desde los tribunales sudafricanos, donde defendió a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela y consiguió derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pasando por la Corte Penal Internacional (CPI).

Presidió la comisión encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de investigar las violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos y en Israel.

"Quizá comparta el premio con Trump"

"Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump", bromeó este viernes Pillay. La galardonada el año pasado, la líder opositora venezolana María Corina Machado, regaló su medalla al mandatario estadounidense.

En el caso de Pillay, la primera reacción al conocer el galardón fue pensar que era una broma: "Como abogada y jueza, sigo queriendo verificarlo", afirmó.

La jurista mencionó su labor al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU.

Este órgano, que no habla en nombre de la ONU, concluyó el año pasado que Israel llevó a cabo un genocidio en Gaza en la campaña militar desplegada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Israel consideró el informe "sesgado y mentiroso".

"Lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza, en el que calificaba lo que está ocurriendo allí como genocidio", afirmó.

"Una de las principales reacciones a ese informe es rendirme homenaje por mi valentía. Y pueden imaginarse lo sorprendida que estaba, ¿por qué necesitaría valor para decir la verdad?", añadió ella.

Pero en las redes sociales también hay llamados pidiendo a Estados Unidos que la sancione, como hizo con una relatora de la ONU, con jueces de la CPI y con oenegés palestinas.

En 2024 la CPI emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, y contra varios miembros del movimiento islamista palestino Hamás ya fallecidos.

Washington considera que es una institución "politizada", y en la pasada Asamblea General de la ONU, en septiembre, el presidente Trump pidió a todos los países miembros "retirarse oficial e inmediatamente".

El Comité Nobel marca distancias sin embargo con las conclusiones del informe sobre Gaza.

"No somos un tribunal"

"No somos un tribunal. Se trata de su informe, del informe de la comisión, y por supuesto tenemos una gran confianza en su profesionalismo y su integridad", dijo su presidente Jørgen Watne Frydnes, a la AFP.

El Comité Nobel Noruego dice haber otorgado el prestigioso premio a la sudafricana por "promover la paz y el derecho internacional".

"Ha sido fundamental para asegurar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos", afirmó el jurado, que alabó su "brújula moral".

En una época marcada por muchas guerras y conflictos el derecho internacional ya no es solo un complemento de la paz y la seguridad. "Es una necesidad absoluta", afirma el comité Nobel.

La justicia internacional "está bajo tremenda presión y sus instituciones bajo ataque", recalcó.

En la actualidad Navi Pillay es magistrada de la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que se acusa a Birmania de genocidio.

El Nobel de la Paz otorgado a Navi Pillay da fe "de la necesidad y el valor" de los derechos humanos, destacó la ONU inmediatamente después del anuncio.

Para la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, el galardón reviste "una importancia especial" en un momento de "grandes desafíos para el orden jurídico internacional y el Estado de derecho".

El premio consiste en una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.

Se entregará en una ceremonia oficial en Oslo el 10 de diciembre, cuando se conmemora el aniversario de la muerte, en 1896, del creador de los premios, el inventor y filántropo sueco Alfred Nobel.

FUENTE: Con información de AFP

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