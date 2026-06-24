jueves 25  de  junio 2026
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Ranean Anciani presenta su libro "Con un ojo veo el mundo" en una emotiva velada en Doral

Con el lanzamiento de su libro, Anciani inicia una nueva etapa como conferencista y autora

Ranean Anciani.

Ranean Anciani.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Entre aplausos, testimonios de superación y momentos cargados de emoción, la autora y empresaria Ranean Anciani presentó oficialmente su libro Con un ojo veo el mundo durante un encuentro realizado en la ciudad de Doral, Florida, acompañada por familiares, amigos, aliados estratégicos y miembros de la comunidad que han seguido de cerca su historia de vida.

La actividad contó con la participación especial del reconocido productor y comunicador Andy Salandy y de la presentadora Jessica Vallenilla, conocida por el público hispano como "La Katuar", quienes tuvieron la responsabilidad de conducir y presentar el evento, guiando una conversación íntima sobre los aprendizajes, desafíos y transformaciones que dieron origen a la obra.

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Durante la presentación, Anciani compartió detalles de la experiencia que marcó un antes y un después en su vida: el accidente automovilístico que le hizo perder un ojo y que, tiempo después, también la enfrentó a la pérdida del amor de su vida mientras se encontraba embarazada. Lejos de convertirse en una historia de sufrimiento, la autora explicó cómo ese proceso la llevó a descubrir una nueva forma de ver la vida, basada en la fe, el amor propio, la resiliencia y el propósito.

"Este libro representa años de sanación y crecimiento. Durante mucho tiempo pensé que mi historia era algo que debía guardar para mí, pero entendí que compartirla podía convertirse en una herramienta para ayudar a otras personas a atravesar sus propios procesos", expresó Anciani durante el encuentro. "Este libro representa años de sanación y crecimiento. Durante mucho tiempo pensé que mi historia era algo que debía guardar para mí, pero entendí que compartirla podía convertirse en una herramienta para ayudar a otras personas a atravesar sus propios procesos", expresó Anciani durante el encuentro.

A lo largo de la velada, los asistentes conocieron más sobre el contenido de Con un ojo veo el mundo, una obra autobiográfica que combina memorias personales con reflexiones sobre la reconstrucción emocional, el valor de la gratitud y la capacidad humana de transformar las heridas en oportunidades de crecimiento.

La actividad reunió a familiares, amigos cercanos, clientes, líderes empresariales y aliados que han acompañado a Anciani en diferentes etapas de su trayectoria personal y profesional. Muchos de ellos aprovecharon la ocasión para compartir mensajes de admiración y reconocimiento hacia una mujer que ha logrado convertir la adversidad en una misión de vida enfocada en servir e inspirar a otros.

Además de su faceta como autora, Ranean Anciani es empresaria y fundadora de Ranean Seguros LLC, agencia especializada en seguros de salud y vida con presencia en más de 25 estados de Estados Unidos. Su trabajo dentro de la comunidad hispana la ha llevado a desarrollar iniciativas de educación, orientación y acompañamiento para familias que buscan protección y estabilidad financiera.

Con este lanzamiento, Anciani inicia una nueva etapa como conferencista y autora, proyectando llevar el mensaje de Con un ojo veo el mundo a través de entrevistas, foros, conferencias y espacios dedicados al crecimiento personal y la transformación humana.

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