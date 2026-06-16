Camila Acosta convierte años de cobertura desde La Habana en un libro galardonado

Camila Acosta, ganadora del premio de literatura de no ficción Manuel Márquez Sterling

MIAMI. – Las protestas del 11 de julio de 2021, el movimiento 27N, la convocatoria cívica del 15N, la batalla contra el Decreto Ley 370 y la presión ejercida contra voces críticas aparecen retratadas en Bajo asedio. Periodismo y resistencia en Cuba, obra de la reportera independiente Camila Acosta que recibió el Premio de Literatura de No Ficción “Manuel Márquez Sterling” 2026.

La obra recopila reportajes, entrevistas, crónicas y otros trabajos publicados principalmente en CubaNet Noticias y el diario español ABC entre 2020 y comienzos de 2026, una etapa marcada por profundas tensiones políticas, sociales y económicas en la isla.

FIFA 2026 El trofeo original de la Copa Mundial visita la Freedom Tower en plena fiesta futbolística de Miami

Más que una compilación periodística, la publicación constituye un testimonio de un período particularmente complejo para la nación, caracterizado por el surgimiento de movimientos cívicos, manifestaciones ciudadanas y un incremento de las acciones represivas contra quienes ejercen la labor informativa fuera de los medios estatales.

“Tu periodismo es de guerra”, recordó Acosta que le comentó un amigo al describir las condiciones en las que desarrolló buena parte de su labor profesional.

La autora señaló que informar desde Cuba supone enfrentar obstáculos que van desde apagones y cortes de internet hasta vigilancia, interrogatorios y otras formas de hostigamiento.

“Hacer periodismo independiente en Cuba no solamente significa afrontar el hostigamiento físico y psicológico de la dictadura, es también un acto de resistencia y de supervivencia”, expresó al agradecer el reconocimiento.

Camila Acosta Camila Acosta, ganadora del premio de literatura de no ficción Manuel Márquez Sterling Cortesía

Las páginas de Bajo asedio recorren algunos de los episodios más significativos ocurridos en el país durante los últimos años, incluidas las manifestaciones del 11J, consideradas las mayores movilizaciones antigubernamentales registradas en décadas, así como otras iniciativas impulsadas desde distintos sectores de la sociedad civil.

El texto incorpora además testimonios de activistas, opositores, artistas, escritores, líderes religiosos, familiares de presos políticos, creadores de contenido digital y ciudadanos con distintas visiones sobre el presente nacional.

Entre las voces recogidas en sus páginas figuran personalidades como Rosa María Payá, Zoé Valdés, Haydée Milanés, José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Félix Navarro, junto a otros protagonistas de la vida pública cubana.

Según explicó la autora, el propósito fue reflejar diversas perspectivas sobre derechos humanos, economía, salud, cultura, participación ciudadana y libertades fundamentales.

“Cuando se escriba la historia reciente de Cuba, será obligatorio recurrir a los reportes de la prensa independiente”, afirmó.

Acosta considera que, aunque la profesión exige mantener distancia frente a los hechos, las circunstancias que enfrentan quienes ejercen este oficio fuera de las estructuras oficiales terminan convirtiéndolos también en testigos directos de su tiempo.

Por su carácter testimonial, el libro ofrece una mirada a procesos que marcaron la primera mitad de la década y aporta claves para comprender las transformaciones, desafíos y posibles escenarios que enfrenta la sociedad cubana.

Bajo asedio. Periodismo y resistencia en Cuba estará disponible próximamente a través de Amazon.