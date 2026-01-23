viernes 23  de  enero 2026
FLORIDA

Regresa el frío a Miami, busque abrigo

Tal vez sea el último fuerte soplo del frío norte, disfrútelo antes que volvamos a sudar

Una joven se resguarda del frío en Miami.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Abríguese bien, evite un refriado.
Un día de frío en Miami Beach. (Archivo)

Como consecuencia del frío, muy pocas personas se encontraban en la playa de Miami Beach
El consumo a nivel calórico se acelera cuando baja nuestra temperatura corporal.
Frescas temperaturas, incluso frío, en Miami.

ÁLVARO MATA
Esta imagen recoge una iguana, de 36 pulgadas de largo (91cms) que cayó de un árbol en Coral Way, en Miami, por el frío.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Una pareja camina por la playa de Miami Beach con temperaturas bajas.&nbsp;

Elkis Bejarano Delgado
Imagen referencial.

D.C GOOGLE
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Un fuerte frente frío fuerte está previsto que llegue al sur de Florida el lunes 26 de enero, poniendo fin a un período cálido proveniente del sur y trayendo temperaturas 20 grados o más por debajo del promedio, con mínimas entre los 30 y los bajos 40 grados que podrían extenderse hasta el fin de semana.

Los pronósticos más recientes descartan nieve o aguanieve en Florida, pero las “temperaturas extremadamente frías” detrás del frente podrían afectar a algunas zonas del Estado del Sol a comienzos de la próxima semana.

«Las condiciones se están configurando para la posible presencia de tormentas severas desde el Panhandle de Florida hasta la parte central de la península», explicó el meteorólogo de Fox Weather, Craig Herrera.

De cualquier manera, la temperatura en Miami y áreas circundantes podría descender hasta los bajos 40 grados, con temperaturas máximas alrededor de los 65 °F.

Según el pronóstico actual, se espera que las temperaturas sean las siguientes:

  • Lunes, 26 de enero: mín. 56 °F (13C), máx. 84 °F
  • Martes, 27 de enero: mín. 47 °F (8C), máx. 66 °F
  • Miércoles, 28 de enero: mín. 47 °F (8C), máx. 71 °F
  • Jueves, 29 de enero: mín. 47 °F (8C), máx. 66 °F
  • Viernes, 30 de enero: mín. 44 °F (6.6), máx. 66 °F
  • Sábado, 31 de enero: mín. 48 °F (8.2C), máx. 70 °F
  • Domingo, 1 de febrero: mín. 54 °F(12C), máx. 68 °F

Para quienes no se sientan cómodos con temperaturas en los 40 grados, se recomienda usar una chaqueta y quizás una bufanda, pero no olviden a sus mascotas en el patio trasero.

En otras palabras, quienes tengan abrigos, bufandas o pieles esta es la gran oportunidad para sacarlas a la calle.

Si tiene plantas tropicales en macetas, como las begonias, debe llevarlas al interior.

En Miami, donde el índice de humedad suele ser alto, la sensación térmica podría hacerle sentir más frío.

Recuerde, si sale de casa antes de las 10 am, lleve consigo un suéter.

Algo más al norte, las zonas de Orlando y Tampa, las temperaturas podrían ser aún más frescas e incluso frías.

Como quizá sepa, Miami tiene un clima tropical monzónico influenciado por su ubicación entre el cálido Atlántico/la Corriente del Golfo y las masas de aire frío del norte. Aunque cuneta con veranos calurosos y húmedos e inviernos semi cálidos, la ausencia de montañas permite que los frentes fríos traigan ocasionalmente clima fresco entre noviembre y marzo.

Según el informe histórico, la temperatura más baja registrada en Miami data del 22 de enero de 1985, cuando el termómetro marcó 29° F (-1.6°C).

La última vez que Miami despertó por debajo del punto de congelación fue el 10 de enero de 2010, cuando tuvimos 30F (-1.1C).

Hace 49 años, el 19 de enero de 1977, nevó en Miami, y esa es la única nevada que recoge la historia de la ciudad floridana.

