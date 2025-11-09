Islandia, donde la naturaleza desafía la imaginación

Situada sobre el límite divergente entre placas tectónicas, justo al sur del Círculo Polar Ártico, Islandia es un lugar donde la belleza natural parece infinita: picos nevados, vastos campos de lava, playas de arena negra e imponentes géiseres. Si a esto le sumamos el brillo surrealista de las auroras boreales, es fácil comprender por qué la isla parece de otro mundo.

Pero el encanto de Islandia va más allá de sus paisajes. El aire es puro, la gente es cálida y acogedora, y la sensación de seguridad es palpable. Y ahora, con Icelandair conectando el Aeropuerto Internacional de Miami con Reikiavik tres veces por semana, este paraíso nórdico está más cerca que nunca de las soleadas playas del sur de Florida.

Encanto de Reikiavik

Reikiavik, la capital de Islandia, se ubica en el suroeste de la isla y es su corazón cultural. La ciudad combina la sencillez escandinava con una energía creativa y juvenil. Compacta y fácil de recorrer a pie, ofrece un ambiente nórdico relajado que fusiona con una atractiva arquitectura, acogedores cafés y una potente vida urbana.

Entre sus joyas arquitectónicas destacan la futurista iglesia Hallgrímskirkja, con su imponente campanario visible desde casi cualquier punto de la ciudad, y el Centro de Conciertos y Conferencias Harpa, una moderna maravilla de cristal que refleja el mar y el cielo.

En Icelandic Street Food, mientras la camarera Edda coloca un humeante tazón de sopa de cordero en la mesa comenta: “Para los estándares occidentales, esta es una ciudad de tamaño mediano, pero estamos encantados con ella”. Y tiene razón: Reikiavik se siente a la vez íntima y cosmopolita.

Para disfrutar de la naturaleza sin salir de la ciudad, muchos se dirigen al oeste, al monte Esja, para contemplar vistas panorámicas de la ciudad y el mar. A lo largo del paseo marítimo, el Shore Walk conecta el Viejo Puerto con la singular escultura del Viajero del Sol y el Faro de Grotta, desde donde se aprecian impresionantes vistas de la bahía de Faxaflói y los picos nevados.

Al sur del puerto se encuentra Grjótaþorp, el barrio más antiguo de Reikiavik, donde colonos vikingos procedentes de Noruega fundaron la ciudad en el siglo IX.

La cercana calle Bankastræti ha sido un centro cultural desde el siglo XIX, repleta de tiendas, cafés, galerías y animados bares. Visite lugares emblemáticos como Saeta Husid para tomar un café, el restaurante Sumac para probar sus grandes platos o la icónica calle pintada con los colores del arcoíris, que celebra la diversidad y la inclusión.

Por favor, ver vídeo de Islandia adjunto aquí.

Embed

Naturaleza

Más allá de Reikiavik, el verdadero espectáculo de Islandia se despliega en sus parajes interiores. Muchos suelen describir los paisajes del país como de película: cascadas imponentes, costas escarpadas y vastos valles salpicados de lava cubierta de musgo.

Para conocer la lava de cerca, en su estado líquido, el Lava Show, en un moderno complejo, le podría complacer.

Dos de las rutas más famosas de Islandia revelan lugares a visitar: la Carretera Circular (Ruta 1), que bordea la mayor parte de la isla, y el Círculo Dorado, una excursión de un día desde Reikiavik que incluye tres lugares imprescindibles: el Parque Nacional de Thingvellir, donde puede caminar teóricamente entre los continentes de América y Europa, y las placas tectónicas se separan seis centímetros cada año.

Cerca de allí, la zona geotérmica de Geysir lanza chorros de vapor y agua hirviendo y la cascada de Gullfoss se precipita con estruendo en un profundo cañón con una espectacular demostración de fuerza bruta.

Al planificar sus excursiones, considere si prefiere unirse a un tour en grupo o explorar por su cuenta. Empresas islandesas como Icelandia y Activity Iceland ofrecen experiencias guiadas por expertos, mientras que los viajeros independientes pueden alquilar fácilmente un vehículo, auto o todoterreno, para explorar a su propio ritmo.

Más allá

A medida que los verdes valles se extienden entre las crestas montañosas, el paisaje islandés invita a la exploración. Haga una parada en Ice Events Horse Farm, una granja familiar que ofrece paseos guiados, espectáculos y alojamiento rodeado de decenas de caballos islandeses, famosos por su fuerza y su suave andar.

Más adelante, la granja de tomates Fridheimar es un deleite para los amantes de la gastronomía. Dentro de un enorme invernadero, la familia Fridheimar cultiva tomates durante todo el año desde 1995, utilizando energía geotérmica, agua pura del subsuelo y técnicas de cultivo sostenibles. Disfrute el pan recién horneado y la sopa de tomate, especialidad de la casa, sazonada con hierbas y un toque de chutney de mango, o pruebe su cerveza de tomate ligera, una especialidad sutil y sorprendente.

Continúe hasta el valle de Haukadalur, donde potentes aguas termales brotan en ráfagas de agua y vapor. La entrada al parque es gratuita, pero no se pierda la tienda donde podrá comprar recuerdos y camisetas. A poca distancia en auto, el puente Bruarhlod cruza un profundo cañón volcánico esculpido por el río Hvítá, de aguas verde lechosas, un lugar predilecto para los fotógrafos.

Más al sur, cerca del pueblo de Vík í Mýrdal, están las playas de arena negra y peculiares dunas, así como los impresionantes acantilados de basalto que conforman uno de los parajes más fotografiados de Islandia. Tenga cuidado con las famosas olas traicioneras de la zona, que pueden surgir repentinamente del mar.

No muy lejos se encuentra el volcán y glaciar Eyjafjallajökull, cuya erupción en 2010 paralizó el tráfico aéreo en Europa por varios días.

No se pierda el Cañón de Stakkholtsgjá, donde imponentes acantilados y cascadas enmarcan un paisaje que nos lleva a otro mundo. Aquí, la naturaleza no solo se admira, sino que se venera. Los islandeses suelen decir que la naturaleza es su mayor lujo y la tratan con profundo respeto.

De regreso al oeste

Al norte de Selfoss, el recién inaugurado spa Laguna Laugarás ofrece un sereno refugio de dos plantas con vistas a las montañas. Este moderno oasis combina el diseño islandés con la calidez natural, con piscinas geotérmicas y un entorno tranquilo, perfecto para parejas, familias o amigos que buscan descansar antes o después de un día de exploración.

Al caer la noche, contemple el cielo en busca de las etéreas auroras boreales. Estas brillantes cortinas de verde, azul y violeta aparecen cuando partículas cargadas del Sol chocan con la atmósfera terrestre cerca de los polos. Las auroras más intensas suelen ser visibles a simple vista, mientras que las más tenues revelan su belleza a través del objetivo de una cámara en modo nocturno. Un cielo despejado y actividad solar son clave para presenciar este fenómeno inolvidable.

De regreso a Reikiavik por la autopista 427, pasando por Grindavík, el paisaje se transforma de nuevo: interminables campos de lava cubiertos de musgo que se extienden hasta el horizonte. En Islandia, la belleza se manifiesta de infinitas maneras.

Cómo llegar

Icelandair vuela desde varias ciudades de EE. UU., incluidas Boston, Nueva York, Chicago, Seattle, Denver, Orlando, Washington D. C. y ahora Miami, al Aeropuerto Internacional de Keflavík (KEF), a unos 48 minutos de Reikiavik.

Entrada

Los ciudadanos estadounidenses pueden permanecer hasta 90 días sin visa. Los viajeros procedentes de otros países deben consultar con el consulado islandés más cercano.

Cuando visitar

El verano (de junio a agosto) ofrece días largos, agradables temperaturas, paisajes verdes y aventuras al aire libre. El invierno (de septiembre a marzo) trae consigo menos afluencia de turistas y la mejor oportunidad para ver la aurora boreal. La primavera y el otoño ofrecen un clima templado y una buena relación calidad-precio.

Idioma

El islandés es el idioma oficial. Tiene una fuerte conexión con el nórdico antiguo de los vikingos, pero el inglés se habla ampliamente.

Dónde alojarse

Este país europeo cuenta con una amplia gama de opciones de alojamiento, desde hoteles de cinco estrellas hasta hoteles boutique, hostales y apartamentos.

El hotel Reykjavik EDITION es un elegante y lujoso hotel urbano asociado con Marriott International. Entre sus servicios se incluyen un spa de primera categoría con baño de vapor y piscina de hidroterapia, un animado bar en la azotea con vistas panorámicas y varios restaurantes, entre los que destaca Tides, el restaurante insignia dirigido por el chef Gunnar Karl Gíslason, galardonado con una estrella Michelin, que ofrece cocina nórdica de temporada.

Situado al este de la ciudad de Hella, en la Ruta 1, el Hotel Rangá es un lujoso complejo rural conocido por su servicio personalizado, su encanto rústico y sus comodidades, como su exquisita gastronomía, jacuzzis con agua caliente al aire libre, bañeras de hidromasaje y la posibilidad de contemplar la aurora boreal. Incluso le avisan, si lo solicita, cuando se puede observar el despliegue de luces en el cielo.

Los chefs del restaurante Rangá crean platos únicos con ingredientes locales. Entre ellos, destacan suculentas porciones de bacalao, cordero y reno, servidas con deliciosas salsas que le dejarán un recuerdo imborrable.

Moneda

La corona islandesa es la moneda oficial y de curso legal del país. Dado que algunos productos y servicios pueden ser caros, siga estos consejos para ahorrar dinero: NO CAMBIE DINERO, ni antes de viajar ni en su destino. La mayoría de los viajeros suelen cambiar dólares, ignorando las comisiones, a menudo excesivas, que les cobran.

Es mejor depositar su dinero en su cuenta bancaria y usar su tarjeta de cajero automático en cuanto llegue a su destino. El banco emisor te cobrará tres o cuatro dólares, pero se ahorrará la comisión por cambio de divisa y obtendrá el mejor tipo de cambio internacional disponible.

También puede usar tarjetas de crédito en tiendas, restaurantes y hoteles.