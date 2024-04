Revelan operación del régimen para perseguir disidentes fuera de Venezuela

El caso del capitán Ángelo Heredia

El capitán Ángelo Heredia fue secuestrado cuando intentaba ingresar a Venezuela en diciembre de 2023 por un paso ilegal (trocha) a través de la frontera en la ciudad colombiana de Cúcuta. Allí fue secuestrado por miembros del ELN y entregado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Heredia estaba acompañado por el teniente retirado Ronald Ojeda, el oficial que fue secuestrado y encontrado muerto días después en Santiago, Chile.

Una persona que se encontraba con ellos relató que Ojeda pudo escapar del ELN, pero a Hereria lo agarraron.

"Ojeda sale corriendo y tomaron a Ángelo, le hicieron unos disparos y agarraron a Ángelo Heredia. Lo cogen los elenos. Él está en el lado de Colombia, y a él lo toman en la trocha de Colombia y lo pasan al lado de Venezuela y lo entregan a la guardia", contó.

El testigo agregó que Heredia estuvo desaparecido más de un mes. Su familia no tenía información sobre su paradero. Fue el 22 de enero pasado cuando el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, en una rueda de prensa presentó un video de Heredia y lo acusó de una supuesta conspiración denominada "Brazalete Blanco", a la que también vinculó a Ojeda.

Según los familiares de Heredia, el video fue grabado bajo presión y luego que el capitán haya sido torturado.

El secuestro y asesinato de Ojeda

Luego de lo ocurrido en Cúcuta, el teniente Ojeda volvió a Santiago de Chile. En la madrugada del 21 de febrero, unos sujetos vestidos con los uniformes de la policía chilena ingresaron al apartamento donde vivía y se lo llevaron secuestrado. Posteriormente, el cuerpo de Ojeda apareció en una barriada de la capital chilena, enterrado bajo una construcción.

De acuerdo a las pesquisas de la policía chilena uno de los secuestradores de Ojeda tiene vinculación con la banda de crimen organizado Tren de Aragua, que se ha extendido por varios países del continente. El sujeto responde al nombre de Walter Rodríguez y trabajó para el régimen de Maduro en el 2015 en el despacho del gobernador del estado Aragua.

El reportaje de Noticias Caracol también relata el caso de Pablo Parada, un joven exprisionero político que tuvo contacto con Ángelo Heredia. Parada denunció que hombres con acento venezolano también intentaron secuestrarlo en Bogotá.

"El domingo 10 de marzo, aproximadamente a las 10 de la noche me dirigía con unos compañeros a la casa donde me estaba quedando. Nos percatamos al ir cerca de la casa que habían unos hombres junto a dos carros negros. En total eran 6. La vecina al vernos, y al ver que iba acercándome cada vez más a la casa, da una señal de aviso en la cual me grita corre Pablo en repetidas ocasiones, dos o tres veces. Los hombres que estaban al frente de donde yo estaba viviendo empiezan a perseguirnos. Gracias a Dios teníamos tiempo en el sector, al tener conocimiento de las calles yo logré llegar a un sitio donde hay una quebrada, por esa quebrada yo me lancé”, relató a Noticias Caracol. Dijo que luego presentó la denuncia en la Fiscalía colombiana.

Inteligencia venezolana en Colombia

De acuerdo a la investigación miembros de la inteligencia del régimen de Maduro operan en Colombia desde hace varios años articulados con el ELN y grupos criminales venezolanos, con el objetivo de localizar a disidentes.

En correos electrónicos del ELN uno de los jefes de la guerrilla, alias Pablito, admite los vínculos con la Dgcim desde 2017. "Llegaron dos generales de tres soles a ponerse al frente del operativo del helicóptero, uno es de artillería y el otro es Rafael Hernández Dalas. El mayor que va a estar al frente de las operaciones ya tiene contacto directo con nosotros", dice un correo electrónico.

Asegura la investigación que la relación entre la inteligencia venezolana y el ELN se mantiene actualmente.

