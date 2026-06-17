miércoles 17  de  junio 2026
MÚSICA

Rey Rodríguez presenta "Guapería": el sonido donde el son cubano se encuentra con el blues y el rock

Tras décadas de una sólida trayectoria colectiva, Rey Rodríguez da el paso definitivo como solista con el lanzamiento de su álbum debut, Guapería

El músico Rey Rodríguez.&nbsp;

El músico Rey Rodríguez. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Nacido en Santiago de Cuba y forjado en los escenarios de La Habana, Madrid, Miami, New York City y Toronto, Rey Rodríguez es guitarrista, compositor y director musical cuya trayectoria desafía las etiquetas tradicionales del género. Desde sus inicios como Director Musical en Hubert de Blanck a los 19 años, hasta consolidarse como una figura clave de la fusión contemporánea, Rodríguez ha desarrollado un lenguaje musical único donde convergen el son cubano, el blues y el rock.

Durante su exitosa etapa de 13 años en España, Rey fundó la aclamada banda Picadillo bajo el sello Warner Chappell Music, llevando su propuesta a escenarios internacionales de prestigio como el Roy Thomson Hall, el New World Center, Café Central y la Fábrica de Arte Cubano.

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Su versatilidad artística también lo ha llevado a colaborar como guitarrista y arreglista de la estrella pop Merche, además de participar en importantes espacios de radio y medios internacionales como NPR, WDNA, WRLN, Radio Gladys Palmera, Radio 3, COPE, Radio Martí y programas conducidos por Oscar Haza.

Ahora, tras décadas de una sólida trayectoria colectiva, Rey Rodríguez da el paso definitivo como solista con el lanzamiento de su álbum debut, Guapería. Grabado entre Miami en Faze One Studios y Santo Domingo en Fama Studios, junto al productor Peter Reilly, el proyecto representa la declaración artística más íntima, auténtica y madura de su carrera.

El álbum llega respaldado por los sencillos “El Racoon”, ganador a Mejor Videoclip en el Filmgate Festival, “Que Bolaaa” y “Guapería”, piezas que reflejan la identidad sonora y visual del artista, acompañadas por una estética vintage bajo la dirección creativa de Grethel Castillo.

Con Guapería, Rey Rodríguez no solo presenta un disco: abre un nuevo capítulo en la música latina alternativa, donde la raíz cubana dialoga libremente con la energía del rock y la profundidad del blues contemporáneo.

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Presentación en vivo el 28 de junio, 7pm. Calle Dragones: 1036 SW 8th St, Miami, FL 33130. Reservaciones: +17867228370

Puede conocer más en Instagram: @reyrodriguezreal y Facebook.

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