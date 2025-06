Rodrigo Moreno lanza el libro que todo emprendedor digital querrá tener

¿Cómo? Mediante códigos QR integrados en cada módulo, que permiten a los lectores acceder a contenido nuevo y relevante cada vez que lo consultan: más de 80 videos, diagramas interactivos, herramientas descargables y recursos que evolucionan junto a la industria.

"El conocimiento de hoy puede ser obsoleto mañana. Por eso diseñé un libro que se transforma y que no se queda en el papel. Uno que acompaña a las personas mientras la tecnología avanza", explica Rodrigo, quien además de ser autor, es mentor de negocios, estratega digital y conferencista internacional.

Marketing Digital con IA tiene 387 páginas organizadas para ser útiles desde el primer capítulo. No hay contenido de relleno ni teoría decorativa: todo está orientado a la acción. Emprendedores, marketers, creadores de contenido y empresas de todos los tamaños pueden usarlo para integrar la inteligencia artificial a su estrategia diaria.

Cada módulo incluye autodiagnósticos para medir la madurez digital del lector, ejercicios aplicables, ejemplos reales y flujos de trabajo que pueden implementarse de inmediato. Además, enseña cómo usar herramientas como ChatGPT, Zapier, Notion, Midjourney o Make para automatizar procesos, generar contenido, mejorar la atención al cliente y tomar decisiones basadas en datos.

Pero lo más poderoso es el cambio de mentalidad que propone. Rodrigo no ve la inteligencia artificial como un lujo o como una moda, sino como una herramienta accesible y transformadora. “Ya no se trata solo de creatividad, ahora también se trata de eficiencia. Los negocios que no integren IA quedarán rezagados. Pero no es tarde para ponerse al día”, asegura.

Y es precisamente eso lo que ofrece el libro: una manera clara, accesible y actualizada de entrar al mundo del marketing inteligente. Lejos de complicar las cosas, las simplifica.

Rodrigo tiene la capacidad de explicar conceptos complejos con un lenguaje cercano, conectando con quienes están apenas comenzando su camino digital, sin dejar de aportar valor a profesionales con experiencia.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la comunidad que se ha formado alrededor del libro. A través de plataformas digitales, lectores de distintos países comparten experiencias, resultados y nuevas ideas surgidas a partir de la lectura. Rodrigo se mantiene presente, responde dudas y genera nuevo contenido para alimentar ese ecosistema en constante movimiento. El resultado es una experiencia de aprendizaje viva, colaborativa y continua.

La obra también representa una crítica silenciosa —pero contundente— al modelo editorial tradicional. Mientras muchos libros se imprimen, se leen una vez y terminan en un estante, Marketing Digital con IA sigue funcionando, sigue creciendo, sigue aportando. Es un recurso que no caduca, sino que se renueva.

No sorprende que muchos lo consideren ya una guía esencial para el nuevo emprendedor digital. No solo por su enfoque práctico, sino porque responde a las necesidades reales del mercado: agilidad, innovación, automatización, claridad y resultados medibles.

Rodrigo Moreno ha logrado convertir un libro en una experiencia, y una experiencia en una herramienta de transformación. Lo ha hecho con visión, con conocimiento profundo del entorno digital y, sobre todo, con una vocación clara: democratizar el acceso a la tecnología.

En un mundo saturado de contenido, fórmulas milagrosas y cursos vacíos, esta propuesta editorial representa un respiro. Es conocimiento que sirve, que se adapta y que empodera.

Y en ese sentido, Marketing Digital con IA no solo es el libro que muchos estaban esperando. Es, quizás, el que más necesitaban.