Tres latinas abordan la naturaleza en muestra colectiva en Miami

MIAMI.- La muestra Latinas . Signos de la Naturaleza celebra el Mes de la Herencia Hispana , a partir del 16 de septiembre en Miami Dade College Doral Campus.

Se trata de una exposición colectiva que recopila la obra de tres artistas latinas. Organizada por la Feria Internacional de Arte de Doral (DIAF por sus siglas en inglés), la exhibición se puede visitar hasta el 15 de octubre.

Bajo la curaduría de Félix Suazo, Verónica Riedel, Mari Carmen Orizondo e Ilian Arvelo exploran la relación entre la naturaleza, la memoria y la experiencia subjetiva, a través de la fotografía, el video y la experimentación con diversos materiales.

La guatemalteca Verónica Riedel utiliza el micelio, un organismo regenerativo del mundo natural para crear un paisaje metafórico, además emplea materiales de origen natural e imágenes que evocan el mundo orgánico.

La obra de Carmen Orizondo, cubana que vive en República Dominicana, se basa en aspectos relacionados con la biografía familiar y la emigración para crear un relato visual de la travesía. El agua y la tierra representan los desafíos y las esperanzas de un nuevo comienzo.

La venezolana radicada en Miami Lilian Arvelo explora la relación entre el cuerpo, el lenguaje y el territorio. Partiendo de su experiencia como inmigrante, la artista incorpora elementos de tres culturas: Venezuela, Italia y Estados Unidos. Tierra, cuerpo y palabra tejen sus vínculos con estas tres naciones.

La Feria Internacional de Arte de Doral se celebra del 5 al 7 de noviembre.