sábado 6  de  septiembre 2025
ARTES VISUALES

Tres latinas abordan la naturaleza en muestra colectiva en Miami

La muestra Latinas. Signos de la Naturaleza celebra el Mes de la Herencia Hispana, a partir del 16 de septiembre en Miami Dade College

Obra de Verónica Riedel.&nbsp;

Obra de Verónica Riedel. 

Cortesía/ Vive Miami News
Ilian Arvelo. Land of Grace, 2023. Video. Duration 0,12, 00 min
Coming Out, Browsing, More Water, Dawn, Arriving&nbsp;(2019), de Mari Carmen Orizondo.&nbsp;

Coming Out, Browsing, More Water, Dawn, Arriving (2019), de Mari Carmen Orizondo. 

Cortesía/ Vive Miami News
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La muestra Latinas. Signos de la Naturaleza celebra el Mes de la Herencia Hispana, a partir del 16 de septiembre en Miami Dade College Doral Campus.

Se trata de una exposición colectiva que recopila la obra de tres artistas latinas. Organizada por la Feria Internacional de Arte de Doral (DIAF por sus siglas en inglés), la exhibición se puede visitar hasta el 15 de octubre.

Lee además
Xin Zhilei posa con el premio a la mejor actriz que otorga el Festival de Cine de Venecia. 
FESTIVAL DE CINE

La china Xin Zhilei gana el premio a la mejor actriz en Venecia
La historia de los Warren llega a su fin en la cuarta entrega de The Conjuring.  video
CINE

¿Son los exorcismos reales? El reverendo Dylan Littlefield lo confirma

Bajo la curaduría de Félix Suazo, Verónica Riedel, Mari Carmen Orizondo e Ilian Arvelo exploran la relación entre la naturaleza, la memoria y la experiencia subjetiva, a través de la fotografía, el video y la experimentación con diversos materiales.

La guatemalteca Verónica Riedel utiliza el micelio, un organismo regenerativo del mundo natural para crear un paisaje metafórico, además emplea materiales de origen natural e imágenes que evocan el mundo orgánico.

La obra de Carmen Orizondo, cubana que vive en República Dominicana, se basa en aspectos relacionados con la biografía familiar y la emigración para crear un relato visual de la travesía. El agua y la tierra representan los desafíos y las esperanzas de un nuevo comienzo.

La venezolana radicada en Miami Lilian Arvelo explora la relación entre el cuerpo, el lenguaje y el territorio. Partiendo de su experiencia como inmigrante, la artista incorpora elementos de tres culturas: Venezuela, Italia y Estados Unidos. Tierra, cuerpo y palabra tejen sus vínculos con estas tres naciones.

La Feria Internacional de Arte de Doral se celebra del 5 al 7 de noviembre.

Temas
Te puede interesar

Cleidy Heredia: arte, inspiración y liderazgo femenino

Matthew McConaughey presenta filme sobre incendios en California

Manu Manzo se casa con Moksha Fitzgibbons en una boda de ensueño

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca. 
Escalada del conflicto

Trump amenaza con derribar aviones militares venezolanos si ponen a EEUU en una "posición peligrosa"

Cruz Alfredo Esteves Silva, de 44 años, y Alfredo Tanzella Rangel, de 55 años, pilotos de dos aviones de combate F-16 armados del régimen de Nicolás Maduro que sobrevolaron el USS Jason Dunham en aguas internacionales.
Tensiones

Revelan identidad de pilotos venezolanos que sobrevolaron el destructor estadounidense

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
SISTEMA FINANCIERO

Secretario del Tesoro de EEUU reclama revisión urgente de la Reserva Federal

Víctor Hugo Arteaga, periodista mexicano.
MÉXICO

Poder económico compra voluntades y los narcos tienen infiltrados donde quiera

George Soros, el filántropo del llamado Marxismo Cultural del siglo XXI y de la Agenda 2030.
Análisis/Política

El agitador George Soros podría terminar finalmente ante la Justicia en EEUU

Te puede interesar

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
DICTADURA

Testimonios de generales confirman definición de EEUU: Venezuela,  un narcoestado 

Por Graciana Álvarez
Víctor Hugo Arteaga, periodista mexicano.
MÉXICO

Poder económico compra voluntades y los narcos tienen infiltrados donde quiera

El expresidente polaco Lech Walesa con su guayabera confeccionada por la empresa De la Campa Federal.  video
LAZO SIMBÓLICO

Cubanoamericano veterano confecciona guayabera de Lech Walesa para su gira norteamericana

George Soros, el filántropo del llamado Marxismo Cultural del siglo XXI y de la Agenda 2030.
Análisis/Política

El agitador George Soros podría terminar finalmente ante la Justicia en EEUU

Portada de la revista Lux, editada por Ángel de Fana. 
MISERIA

Revista Lux desmonta la farsa de la "potencia médica", un arma flaca del régimen cubano