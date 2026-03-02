lunes 2  de  marzo 2026
Apple lanza el iPhone 17e y el nuevo iPad Air con mejoras en rendimiento y conectividad

El iPhone 17e está "pensado para durar", con "un diseño robusto y a la vez ligero", y cuenta con el chip A19 y un módem C1X, que según Apple ofrecen "mayor velocidad y eficiencia energética respecto a la generación anterior"

iPhone 17e.

iPhone 17e.

APPLE

NUEVA YORK.- La tecnológica estadounidense Apple presentó este lunes sus nuevos modelos iPhone 17e y iPad Air, que incorporan sus últimos procesadores y mejoras en rendimiento, conectividad y funciones de software.

La compañía informó en un comunicado de que ambos modelos estarán disponibles a partir del 11 de marzo, con reservas desde el miércoles 4, en tiendas de Apple y distribuidores autorizados en múltiples países, incluido México, el único país latinoamericano mencionado.

El iPhone 17e está "pensado para durar", con "un diseño robusto y a la vez ligero", y cuenta con el chip A19 y un módem C1X, que según Apple ofrecen "mayor velocidad y eficiencia energética respecto a la generación anterior".

Incorpora además una cámara Fusion de 48 megapíxeles con teleobjetivo x2, que permite realizar fotos y vídeos en 4K, así como funciones de retrato avanzadas. La pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas incorpora Ceramic Shield 2 y es "resistente a arañazos", mientras que la batería puede cargarse rápidamente mediante USB-C y es compatible con MagSafe.

El dispositivo también permite el uso de prestaciones vía satélite como Emergencia SOS y Mensajes, útiles en áreas sin cobertura móvil, agrega la empresa.

"El iPhone 17e combina un potente rendimiento con prestaciones pensadas para los usuarios, con un diseño duradero y funciones que permiten trabajar y crear de forma más ágil", afirma en el comunicado Kaiann Drance, vicepresidenta de Marketing de iPhone de Apple.

Por su parte, el iPad Air incorpora el chip M4, con CPU de 8 núcleos, GPU de 9 núcleos y un Neural Engine más rápido, junto a 12 GB de memoria unificada y soporte para WiFi 7 y 5G.

Apple asegura que estas mejoras permiten "un rendimiento superior para tareas de edición, videojuegos y aplicaciones de inteligencia artificial".

El iPad Air está disponible en tamaños de 11 y 13 pulgadas, con compatibilidad con el Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard, y con iPadOS 26, que ofrece "un sistema de ventanas mejorado, gestión de archivos optimizada y funciones de productividad avanzadas".

"El iPad Air ofrece a los usuarios más formas que nunca de impulsar su creatividad y productividad, con un rendimiento superior y la versatilidad que necesitan para sus tareas diarias", señala en otra nota Bob Borchers, vicepresidente de Marketing de Producto de Apple.

En el mercado estadounidense, los precios del iPhone 17e van desde 599 dólares con 256 GB de capacidad, mientras que el iPad Air parte de 599 dólares para el modelo de 11 pulgadas y 799 dólares para el de 13 pulgadas.

