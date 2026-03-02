Lenovo presenta PC con IA adaptativa, conceptos modulares

En el MWC® 2026, Lenovo™, presentará una nueva generación de dispositivos de IA adaptativa y conceptos vanguardistas diseñados para profesionales, creadores, estudiantes y gamers. Con una nueva arquitectura modular de PC, un concepto de laptop 3D sin lentes, un dispositivo portátil plegable para juegos y el lanzamiento inicial de Lenovo Qira, la presentación de Lenovo refleja una transformación más amplia en la informática personal en pos de sistemas que se adaptan inteligentemente a las personas y sus entornos.

Según una nota de prensa publicada en su portal, Lenovo asegura que en todo su portafolio, continúa enfocándose en ofrecer tecnología más personalizada, proactiva y protegida, al tiempo que construye un ecosistema de IA unificado que funcione naturalmente en todos los dispositivos.

TECNOLOGÍA Apple lanza el iPhone 17e y el nuevo iPad Air con mejoras en rendimiento y conectividad

“La era de la IA no estará definida por un solo dispositivo o aplicación, sino por sistemas inteligentes que funcionen de forma integrada en todo lo que usamos”, comentó Luca Rossi, Presidente del Grupo de Dispositivos Inteligentes de Lenovo. “Queremos demostrar cómo Lenovo y Motorola hacen realidad esa visión, combinando la innovación de hardware adaptativo con una integración de IA unificada a nivel de sistema que funcione de forma natural en PC, smartphones, tablets, wearables y otros dispositivos. Desde dispositivos móviles premium y formatos transformadores hasta el lanzamiento de Lenovo Qira, queremos crear una cartera de IA más amplia que ofrezca experiencias informáticas personales más conectadas e intuitivas, pensando en las personas“.

Lenovo Qira: inteligencia ambiental personal

Lenovo Qira es una inteligencia ambiental personal desarrollada a nivel de sistema e integrada directamente en los dispositivos Lenovo y Motorola, en lugar de como una aplicación independiente. Compatible con PC, tablets, smartphones y wearables, Lenovo Qira está diseñado para mantener la continuidad entre tareas y dispositivos, a la vez que ofrece asistencia según la intención del usuario.

En las próximas semanas, Lenovo Qira se lanzará en más de 20 dispositivos del portafolio de PC de Lenovo, que abarca las familias Yoga™, IdeaPad™, Legion™ y ThinkPad™, mediante actualizaciones inalámbricas y preinstalaciones. Esto incluye el lanzamiento de la Idea Tab Pro Gen 2, la primera tablet de Lenovo en ofrecer esta experiencia. La primera versión de soporte para PC incluye seis idiomas en nueve regiones: inglés (EE. UU., Reino Unido, India), español (EE. UU./Latinoamérica, España), francés (Francia), italiano (Italia), alemán (Alemania) y portugués (Brasil).

Lenovo Qira está diseñado para evolucionar continuamente, expandiéndose a más dispositivos y permitiendo nuevas experiencias y colaboraciones. En 2026, esta evolución se extenderá a más idiomas y dispositivos, incluyendo su debut en smartphones Motorola, lo que impulsará aún más un ecosistema de IA unificado entre Lenovo y Motorola.

Conceptos innovadores: exploración de factores de forma adaptables

PC con IA modular ThinkBook™

Lenovo presenta un concepto de PC con IA modular que explora un enfoque modular selectivo para la informática empresarial basado en la idea de “llevar poco, usar a lo grande“.

El concepto presenta un sistema base ultrafino de 14 pulgadas diseñado para admitir configuraciones de pantalla intercambiables, componentes de entrada desmontables y elementos modulares de E/S. La pantalla secundaria puede instalarse en múltiples orientaciones o reemplazar el teclado, lo que permite ampliar el espacio de trabajo hasta aproximadamente 19 pulgadas, manteniendo la portabilidad. El concepto ilustra cómo la arquitectura modular podría soportar flujos de trabajo en constante evolución y ciclos de vida más largos de los dispositivos en entornos compatibles con IA.

Yoga Book Pro 3D

Lenovo también presentará un concepto de laptop 3D sin lentes diseñada para que los creadores puedan ver y manipular la profundidad directamente en la pantalla.

Al combinar pantallas duales, conversión de 2D a 3D impulsada por IA, interacción con gestos y controles creativos intuitivos, el concepto simplifica la creación de contenido inmersivo y resalta la exploración de Lenovo de experiencias de computación espacial.

Legion Go Fold

El concepto de dispositivo portátil plegable para juegos amplía aún más la exploración de hardware adaptable de Lenovo.

El dispositivo pasa de un formato portátil compacto a una pantalla inmersiva más grande y admite múltiples modos de uso, como juego portátil, multitarea en pantalla dividida, juegos con pantalla expandida e interacción similar a la de una computadora de escritorio. El concepto demuestra cómo la tecnología de pantalla flexible podría permitir experiencias híbridas de juego y productividad en un solo dispositivo.

Portafolio comercial: plataformas listas para la IA para el trabajo moderno

Lenovo continúa evolucionando su cartera de PC comerciales para apoyar a las organizaciones que adoptan flujos de trabajo con IA a escala.

La renovada ThinkPad T-Series incluye mejoras centradas en la facilidad de mantenimiento, la facilidad de uso y la compatibilidad con IA, con modelos seleccionados que alcanzan puntuaciones de reparabilidad iFixit líderes en su clase. Estas actualizaciones refuerzan el compromiso de Lenovo con el valor del ciclo de vida, la reducción del tiempo de inactividad y la gestión sostenible de flotas.

El ThinkPad X13 Detachable amplía la productividad flexible y que prioriza el trabajo móvil con soporte de lápiz integrado y componentes reemplazables en campo en un diseño liviano adecuado para profesionales de primera línea e híbridos.

Lenovo también se está expandiendo hacia la movilidad robusta con la introducción de la ThinkTab X11, una tablet Android duradera diseñada para entornos industriales y de primera línea exigentes.

Para las pequeñas y medianas empresas, la ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6 ofrece versatilidad multimodo y funciones de colaboración habilitadas para IA, mientras que el monitor portátil ThinkVision ™ M16 proporciona expansión de pantalla liviana para trabajar de forma flexible.

En toda su cartera comercial, Lenovo integra servicios de seguridad, capacidad de administración y ciclo de vida para ayudar a las organizaciones a adoptar dispositivos habilitados para IA con confianza y control.

Cartera de productos de consumo y juegos: experiencias inteligentes para el uso diario

Para creadores, estudiantes y jugadores, los últimos dispositivos de Lenovo equilibran rendimiento, portabilidad y funciones inteligentes diseñadas para simplificar las experiencias cotidianas.

La Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14", 11) combina un diseño convertible premium con visuales OLED inmersivos y funciones inteligentes que optimizan los flujos de trabajo creativos. La Yoga Pro 7a (15", 11) y la IdeaPad Slim 5i Ultra (14", 11) amplían la cartera de laptops habilitadas para IA de Lenovo, equilibrando el rendimiento y la portabilidad para la productividad y la creación de contenido.

En lo que refiere a tablets, la Idea Tab Pro Gen 2 permite experiencias de aprendizaje y productividad inteligentes en un formato versátil y es la primera tablet de Lenovo que incluye Lenovo Qira.

Dentro del gaming, Lenovo amplía su gama con la laptop de juegos Legion 7a (15", 11) y la Legion Tab (8.8", 5), una tablet para juegos de alto rendimiento con una pantalla 3K y refrigeración avanzada.

Impulsar una IA más inteligente para todos

En el MWC 2026, Lenovo reforzará su estrategia clara hacia la democratización de la IA. Al combinar la exploración de hardware vanguardista con la implementación de Lenovo Qira, Lenovo continúa forjando un futuro informático más conectado e intuitivo, donde los sistemas inteligentes se adaptan a las personas, y no al revés.

FUENTE: Con información de AFP/LENOVO