Apple lanza su primer móvil plegable, así como la serie pro del iPhone 18

El CEO de Apple, John Ternus, pronuncia su discurso principal en el evento "Surprise and Shine" de Apple, celebrado en la sede central de la compañía, Apple Park, en Cupertino, California. El evento incluyó anuncios de nuevos productos de Apple y fue el primer discurso de John Ternus como CEO en su nuevo cargo.

Este miércoles es el día más esperando del año para los amantes de Apple. Hoy la compañía dará a conocer la nueva serie del iPhone 18, además del primer celular plegable de la marca, un dispositivo que trae la tecnología de la Samsung en su pantalla.

El evento de hoy tiene por lema "Sorpresa y brillo" ('Surprise and shine') y el mismo empezará a las 1:00 pm hora de Miami, y se realizará desde el teatro Steve Jobs de Apple Park.

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Durante la presentación se espera que la tecnológica muestre sus nuevos terminales de la serie iPhone 18, que en esta ocasión estará enfocada en los modelos 18 Pro y 18 Pro Max, desplazando la versión estándar.

Asimismo, uno de los dispositivos más esperados será el primer iPhone plegable de la firma, al que las fuentes del sector denominan preliminarmente como iPhone Ultra o Fold. Con nombres similares a los utilizados por Samsung. Según reportes estos nuevos dispositivos costarán a partir de 2.000 dólares.

Al igual que los smartphones plegables de Samsung, lanzados hace siete años, el dispositivo de Apple tendrá una pantalla externa más pequeña cuando esté cerrado y una pantalla mucho más grande que se despliega cuando el teléfono se abre.

Samsung lanzó el primer smartphone plegable de uso masivo de la industria, el Galaxy Fold, en 2019. Y desde ese año ha ido mejorando la resistencia de estas pantalles.

La empresa surcoreana presentó el año pasado un modelo actualizado, el Galaxy Z Fold, con un precio inicial de 2.000 dólares.

Los smartphones plegables representan una fracción mínima del mercado, con menos del 2% de los envíos globales.

De acuerdo con la firma de investigación IDC, Apple podría captar cerca del 30% de la demanda por este tipo de dispositivos para fines de este año, y el 40% en 2027.

"Es muy probable que el iPhone plegable de Apple modifique la dinámica competitiva tanto en China como en los mercados globales", declaró a la AFP Kiranjeet Kaur, directora asociada de investigación de IDC.

El atractivo de los plegables

El plegable Ultra tendrá aproximadamente el tamaño de un pasaporte cuando esté cerrado y contará únicamente con dos lentes de cámara, una normal y una gran angular, según Bloomberg.

Una versión mejorada de Siri, impulsada por IA, se integrará en muchos de los nuevos dispositivos anunciados, que podrían incluir relojes, AirPods, un decodificador Apple TV y el HomePod mini.

La compañía también podría lanzar un dispositivo de siete pulgadas con una pantalla diseñada para funcionar como un centro de control del hogar inteligente, informó Bloomberg, aunque no está claro si se presentará el miércoles o más adelante este año.

Estrenando consejero delegado

Hoy será el "primer gran evento" de lanzamiento de John Ternus tras asumir el cargo de consejero delegado de Apple.

Los analistas de Bank of America (BofA) han reafirmado su recomendación de comprar acciones de Apple, fijando un precio objetivo de $380 por título.

Esta valoración representa un potencial de revalorización del 19,9% respecto a su cotización actual de 317 dólares (281,3 euros), según un informe publicado ayer por la entidad financiera, en la antesala de la presentación de los nuevos modelos del gigante tecnológico.

En sus estimaciones, Bank of America proyecta que "Apple anunciará un iPhone plegable y una línea Pro renovada", previendo además que "los modelos Pro experimentarán aumentos de precio de entre 150 y 200 dólares" y que el "modelo base de la serie iPhone 18 se lanzará el próximo año". Con este escenario en el horizonte, la firma concluye: "Mantenemos la recomendación de compra".

Uno de los atractivos es que los nuevos dispositivos ofrecen la integración de la inteligencia artificial en su ecosistema mediante el desarrollo de una Siri agéntica.

Proveedores con las mejores ofertas

Las empresas proveedoras de servicio lanzan sus mejores ofertas para promover la venta del iPhone 18 y del nuevo dispositivo plegable. Por lo que buscar opciones de cambio de compañía es una manera para conseguir los dispositivos a un precio más económico con el pago mensual del servicio.

FUENTE: Con información de Europa Press