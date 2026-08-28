viernes 28  de  agosto 2026
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Apple TV sube el precio de sus planes de suscripción en EEUU

El costo mensual subirá dos dólares hasta los 14,99 dólares, mientras que la cuota anual asciende a 119 dólares frente a los 99 dólares de antes

Logo de Apple, el gigante estadounidense de la tecnología y las comunicaciones.

Logo de Apple, el gigante estadounidense de la tecnología y las comunicaciones.

NICHOLAS KAMM /AFP
Por Julián Varela

El servicio de contenidos en línea Apple TV sube a partir de este viernes el precio de sus planes de suscripción en Estados Unidos.

El cambio afectará a los nuevos clientes como parte de un aumento generalizado entre las diferentes plataformas del sector.

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El costo mensual subirá dos dólares más hasta alcanzar los 14,99 dólares, mientras que la anual valdrá 119 dólares frente a los 99 dólares de antes.

El cuarto aumento de la plataforma

e trata del cuarto aumento que implementa la plataforma en cuatro años. La cuota mensual de Apple TV se ha triplicado desde el precio de lanzamiento original de 2019, que era de 4,99 dólares al mes.

Esta subida de precios coincide con el incremento de las tarifas implementado en los últimos años por otras importantes plataformas de contenido en línea como Netflix, HBO Max, Disney+, Hulu.

Entre el catálogo de las más de 300 producciones que ofrece Apple TV se encuentran la aclamada 'Ted Lasso', la más vista de la plataforma; o 'F1', la película deportiva más taquillera de todos los tiempos, protagonizada por Brad Pitt.

También algunas de las series más nominadas a los premios Emmy de esta temporada, cuyos galardones se entregarán el próximo 14 de septiembre, como la comedia 'The Studio', 'Severance' o 'Pluribus'.

FUENTE: Con información de EFE.

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